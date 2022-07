Canicule : la carte des records absolus de chaleur battus cette semaine

Les records sont tombés les uns après les autres lundi et mardi, à cause des chaleurs caniculaires. D’après les relevés de Météo France, consultés par France Inter, 70 records ont été battus dans le pays en ce début de semaine, parmi 690 stations de l'opérateur public réparties à travers la France métropolitaine et ayant au moins 30 ans de relevés. Si la chaleur fut écrasante partout en France, c’est le long des côtes de la façade Atlantique que de nouveaux records absolus de chaleurs ont été enregistrés.

Les records, comme le montre notre carte, sont tombés des Landes, au sud, où Biscarrosse a connu 42,6°C, jusqu'en Seine-Maritime, le plus au nord, où 38,2°C ont été atteints au Cap de la Heve, au nord du Havre. Tous les départements bretons ont connu de nouveaux records, et c'est le département de la Vendée, notamment sur les îles d'Yeu (35,9°C) et de Noirmoutier (39,7°C), qui en a enregistré le plus, avec neuf records absolus. Plus à l'intérieur des terres, des records ont été établis à Limoges (38,2°C) ou à Lusignan (40,3°C), dans le département voisin de la Vienne.

Mais plus encore que le nombre de records tombés, "ce qui est significatif c'est l'amplitude" des écarts entre les anciens et certains des nouveaux records, alors que les vagues de chaleur se multiplient et s'intensifient sous les effets du réchauffement climatique. "Plus quatre degrés à Brest, c'est colossal", indique un prévisionniste à l'AFP. À la pointe de la Bretagne le mercure s'est en effet envolé, de 35,1°C en août 2003 à 39,3°C lundi.

Météo-France a également relevé de nouveaux records mensuels, pour un mois de juillet. C’est le cas dans 124 stations météos du pays. Certains records étaient vieux de plusieurs dizaines d’années, comme à Cosse-le-Vivien, où il a fait 41 degrés lundi, contre 40 degrés le 28 juillet 1947.

D’après Météo France, il s’agit de la 45ème vague de chaleur en métropole depuis 1947. Mais leur rythme s’accélère et cela inquiète. "Sur les 35 dernières années, elles ont été trois fois plus nombreuses que sur les 35 années précédentes. Le nombre de jours de vagues de chaleur a été multiplié par neuf" précise Météo France. La moyenne des températures maximales lundi sur la France (dans 30 stations de référence sur tout le territoire) a été la deuxième plus élevée jamais enregistrée, avec 37,6°C le 5 août 2003, qui avait culminé à 37,7°C, au cœur d'une canicule historique et meurtrière.