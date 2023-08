Canicule : où fera-t-il le plus chaud en France dans les heures et jours qui viennent ?

Alerte au dôme de chaleur. Ce dernier doit s'abattre ce week-end sur une bonne partie du territoire, avec un pic attendu entre lundi et mercredi prochain, où des températures vont souvent flirter avec les 40 degrés dans plusieurs régions, en particulier sur la moitié sud du pays. Le phénomène se met en place en raison d'un vaste anticyclone statique, emprisonnant l'air chaud sous une chape et le réchauffant par compression au fil des jours.

19 départements en alerte orange du Gers au Doubs

Ce nouvel épisode s'annonce comme "le plus chaud de l'été 2023, également comme l'un des plus tardifs avec un tel niveau d'intensité" annonce Météo-France : 28 départements sont désormais placés en vigilance orange canicule, sur une vaste diagonale allant du Gers au Doubs en s'étendant jusqu'à la Savoie. La Drôme, l'Ardèche, l'Aveyron, la Haute-Garonne, la Haute-Saône, la Côte-d'Or, la Nièvre, le Haut-Rhin et le Territoire de Belfort sont concernés à partir de samedi à minuit.

Ils rejoignent les départements déjà placés en vigilance : l'Allier, le Cantal, le Puy-de-Dôme, le Doubs, le Jura, la Saône-et-Loire, la Corrèze, le Gers, le Lot, le Lot-et-Garonne, le Tarn et le Tarn-et-Garonne, la Loire, la Haute-Loire, l'Ain, l'Isère, le Rhône, la Savoie et, la Haute-Savoie.

Publicité

Les endroits particulièrement touchés par cette hausse du thermomètre se situent dans une large diagonale tracée entre Toulouse et Strasbourg.

La chaleur devrait ensuite remonter vers le nord, avec 35 degrés attendus par exemple sur le bassin parisien, et devrait s'étendre à l'Allemagne. Une amélioration est espérée, avec l'arrivée de pluies en milieu de semaine prochaine par Météo France.

Surchauffe dans la vallée du Rhône

C'est dans la vallée du Rhône que l'épisode de chaleur sera le plus éprouvant dans les prochains jours. L'axe entre Avignon et Lyon, voire jusqu'à Chalon-sur-Saône, va affronter des pics de chaleurs entre 37-38 degrés prévus jeudi et 41 degrés lundi et mardi. C'est à Lyon et Montélimar que Météo-France prévoit les températures les plus hautes.

Lire aussi : "Canicule", "plume" ou "dôme de chaleur" : on fait le point sur le lexique du chaud

Les Alpes loin du frais

Contre toute attente, les Alpes du sud et du nord ne devraient pas passer au travers de cette poussée de fièvre : entre 36 et 37 degrés ce week-end à Gap, puis 39 degrés en début de semaine prochaine. La Savoie ne sera pas épargnée non plus. On attend de 37 à 38 degrés à Bourg-Saint-Maurice entre lundi et mercredi.

Le Sud-Ouest en mode plancha

Si les Pyrénées et le littoral basque sont relativement épargnés par cette canicule. La diagonale de chaleur de ces prochains jours démarre bien en Haute-Garonne. Toulouse devra affronter un thermomètre proche de 38 degrés dimanche, 41 degrés les jours suivants.

Perpignan et Montpellier feront aussi les frais de cette épisode de chaleur : 36 à 37 degrés dès dimanche, 35 degrés mercredi.

Coup de tison lundi dans le centre de la France

Lundi sera la journée la plus ensoleillée sur l'ensemble du territoire, donc la plus éprouvante. La diagonale des pics de chaleur s'élargit et remonte vers le nord, et surtout le centre. 35 degrés attendus à Auxerre et 38 degrés à Bourges, 37 degrés à Aurillac.

L'est va suffoquer

De Chalon-sur-Saône à Strasbourg en passant par Belfort, le nord-est de l'arc de chaleur va se faire sentir dès ce vendredi. Mais lundi, le coup de chaud sera impossible à éviter : dès lundi, 35 degrés à Belfort, Strasbourg ou 38 degrés à Chalon-sur-Saône attendus lundi, puis 37 degrés pour les jours suivants.

Fortes chaleurs : à quoi faut-il s'attendre samedi et dimanche ? © Visactu - Visactu

Un air plus respirable à partir de jeudi

Jeudi, les températures resteront très chaudes en vallée du Rhône, le thermomètre va frôler les 38 degrés, ou dans les Alpes, mais l'arrivée de la pluie sur la majeure partie du pays devraient rendre l'atmosphère plus respirable dans les régions les plus éprouvées par cette arc de chaleur qui a sévi du sud-ouest au nord-ouest.

Selon Météo France, "il y a encore beaucoup d'incertitudes sur le milieu de semaine" prochaine, puisqu'à partir de jeudi prochain "une possible perturbation orageuse" pourrait "faire baisser les températures". Il est toutefois encore trop tôt pour savoir si l'on pourra parler strictement de vague de chaleur dans le pays ou de canicule, termes qui obéissent à des définitions précises et supposent des températures élevées sur plusieurs jours.

La Première ministre Elisabeth Borne a réuni jeudi une cellule interministérielle de crise à l'issue de laquelle le gouvernement a décidé d'activer la plateforme nationale d'information Canicule info service joignable au 08.00.06.66.66. Des messages de prévention vont également être diffusés à la télévision et à la radio.