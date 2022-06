"Canicule", "plume" ou "dôme de chaleur" : on fait le point sur le lexique du chaud

Une vague de chaleur exceptionnelle et précoce s'abat sur la France depuis mardi et devrait durer jusqu'à la fin de semaine, avec un pic des températures attendu dans le Sud ce vendredi. Il devrait faire 38 à 40°C dans le Sud-Ouest, 35 à 39°C sur toute la façade atlantique et entre 30 et 35°C dans la moitié nord du pays. Cette nuit, le mercure n'est pas redescendue sous les 20°C dans plusieurs villes du sud, de Bordeaux à Nice, en passant par Toulouse et Sète.

Depuis plusieurs jours, les climatologues font le lien avec le réchauffement climatique et alertent sur la multiplication à venir de ces "évènements extrêmes" . S'agit-il pour autant d'une canicule ? Que veut dire "plume de chaleur" ? Qu'est-ce qu'un "dôme de chaleur" ? On fait le point sur les mots du chaud.

Vague de chaleur

C'est ce que nous vivons en ce moment, car "on dépasse certains seuils [de températures] pendant une certaine durée à l'échelle de la France", décrit Matthieu Sorel, climatologue à Meteo France.

Canicule

Elle répond à des critères bien précis, au-delà de la vague de chaleur. Il s'agit d'un "épisode de températures élevées sur une période prolongée", durant laquelle "les moyennes sur trois jours des températures minimales et maximales atteignent des seuils d’alerte départementaux, de jour comme de nuit", résume l'ONG Oxfam .

Ces seuils dépendent des départements. Ils sont plus élevés dans le Sud dans le Nord car l'idée "c'est de prendre en compte l'habitude des populations à prendre en compte ces chaleurs-là" et ainsi évaluer "s'il y a un risque sur la santé", poursuit Matthieu Sorel. Ainsi, dans le Finistère, le seuil est de 18°C la nuit et de 31°C le jour, et dans l'Hérault de 22°C la nuit et de 35°C le jour.

À ce stade, il n'est pas certain que cette vague de chaleur devienne une canicule (vigilance orange et rouge), en tout cas pas partout. Pour le moment, 23 départements ont été placés en vigilance "orange", principalement dans le Sud-Ouest.

Dôme de chaleur

C'est "une masse d'air qui se bloque sur une région et s'échauffe jour après jour, comme au Canada l'an dernier", expliquait sur France Inter mercredi matin Christophe Cassou, climatologue, directeur de recherche au CNRS et co-auteur du 6e rapport du Giec. À cette période, il avait fait jusqu'à 49,6 degrés en Colombie-Britannique , un record. "Il faut le voir comme un espèce de couvercle. C'est une situation très calme, anticyclonique où il n'y a quasiment pas de vent. Ce couvercle va emprisonner cet air chaud et avoir un effet amplificateur : jour après jour la température va augmenter sous ce dôme de chaleur", complète Matthieu Sorel.

Plume ou panache de chaleur

A l'inverse, la "plume" ou "panache" de chaleur n'est pas "statique", explique Christophe Cassou . "C'est de l'air stocké sur le Sahara ou sur le Maghreb et qui est transporté vers la France. Il est transporté par une petite dépression, un petit tourbillon qui se place au large de la péninsule Ibérique, et qui entraine l'air vers le Nord. C'est comme un engrenage", détaille-t-il.

Goutte froide

C'est un phénomène météo qui se passe en altitude, et qui peut exister en parallèle d'une vague de chaleur (comme actuellement). Il s'agit d'une " poche d'air froid à quelques 5.400 mètres au-dessus de nos têtes" , explique la Chaine météo . "Sa présence entraîne souvent un conflit de masse d’air entre la surface du sol et ce qu’il se passe en altitude. Cela se traduit par une instabilité importante avec des pluies et des orages sur la zone concernée".

En ce moment, une goutte froide "isolée" à l'Ouest de l'Espagne "entraine" l'air chaud du Maghreb vers la France, faisant ainsi circuler la "plume" de chaleur. La goutte froide explique également en partie pourquoi l'été dernier a été très pluvieux en France , quand il faisait des chaleurs extrêmes en Italie, en Grèce ou en Turquie.