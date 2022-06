Canicule : près de 43°C à Biarritz, de nouveaux records de chaleur battus samedi

Le pic de chaleur a été atteint samedi. Alors que 11 départements de la façade atlantique et du Sud-Ouest sont toujours en vigilance rouge canicule au moins jusqu'à dimanche matin, accablés par une chaleur étouffante, de nouvelles températures jamais enregistrées jusque-là ont été mesurées dans la journée. Un record absolu a été battu à Biarritz, au Pays basque, tout comme de nombreux records mensuels dans le Sud-Ouest.

Selon Météo France, il s'agit là d'un épisode caniculaire extrêmement précoce en particulier pour ces régions de l'ouest. Le temps devrait se rafraichir d'ici la fin du week-end car les prévisions prévoient l'arrivée d'une dégradation orageuse dimanche.

Record absolu battu à Biarritz

Biarritz a notamment connu samedi un record "absolu" de température "tous mois confondus". La ville basque a ainsi atteint 41 degrés, samedi à 15 heures, selon Météo France, battant un précédent record de 40,6°C le 4 août 2003, avant que la température ne continue à grimper dans l'après-midi, atteignant à 16 heures 42,9°C. Elle a ensuite baissé d'un coup, de près de 20 degrés (de 42 à 23), en raison d'un "coup de galerne", dégradation soudaine des conditions atmosphériques spécifique au golfe de Gascogne. Ce vent a balayé la côte basque avec une rafale à 75 km/h.

A 15 heures, Météo France relevait aussi 42°C dans la ville voisine de Saint-Jean-de-Luz, 41°C à Arcachon, 40°C à Bordeaux, 39°C à Angers, Auch, Auxerre, Châteauroux, Niort, Mont-de-Marsan. Toutefois, le record national de la température la plus élevée en France métropolitaine, tous mois confondus, reste de 46 °C à Vérargues, le 28 juin 2019. Actuellement, près des trois quarts de la population du pays, soit 45 millions de personnes, sont concernés par les niveaux rouge ou orange de vigilance canicule.

Des orages attendus d'ici dimanche soir

"Dans la nuit de samedi à dimanche, les températures descendront lentement, les minimales seront de l'ordre de 20 à 25°C sur bon nombre de régions", selon Météo-France, qui indique que dimanche après-midi, "les plus fortes chaleurs vont se décaler vers l'est", avec 34 à 38 degrés sur le nord-est du pays.

Par ailleurs, des orages ponctuels sont attendus à partir de samedi soir et dans la nuit sur la façade ouest, "démarrant dans le Sud-Ouest et remontant vers la Normandie", certains de ces orages pouvant "s'avérer assez forts, accompagnés de quelques rafales de vent et surtout d'une forte activité électrique", prémices "d'une dégradation pluvio-orageuse, plus franche et plus organisée", attendue pour dimanche soir.

"La canicule régressera progressivement, pour ne plus concerner que le flanc est du pays", conclut Météo-France.

La liste des départements en vigilance rouge demeurait inchangée, avec 11 départements. L'Ain venant s'ajouter à la liste des territoires en vigilance orange, comptant désormais 59 départements au total.

Incendies, pollution : les conséquences des fortes chaleur

La chaleur, combinée à la sécheresse qui frappait déjà une partie du pays après un printemps peu pluvieux, a favorisé des départs de feux, notamment de récoltes, comme vendredi dans les Deux-Sèvres et en Charente, classés en vigilance rouge. Samedi dans l'Aveyron (vigilance orange), les pompiers luttaient aussi contre un incendie qui a détruit 140 hectares de végétation dans la commune de Comprégnac, sans faire de victime, avec un vent défavorable et sur un terrain escarpé. Une centaine d'hectares supplémentaires pourraient être menacés.

Avec la chaleur, les concentrations d'ozone dans l'air sont en nette augmentation sur une grande partie de la France, selon Prev'Air, qui prévoit qu'elles restent élevées "dans les jours à venir". Placées en alerte niveau 2 de pollution à l'ozone pour le week-end, les Bouches-du-Rhône ont abaissé de 20km/h de la vitesse sur les routes. En région parisienne, la circulation différenciée a été mise en place en raison d'un épisode de pollution aux particules fines.

Les fortes chaleurs favorisent enfin la prolifération des cyanobactéries dans les plans d'eau, entraînant des interdictions de baignade, d'activités nautiques et de pêche, comme aux lacs de Sesquières et de la Ramée à Toulouse.