Canicule, sécheresse : la France enregistre son deuxième été le plus chaud jamais enregistré

L'été 2022 est le deuxième été le plus chaud, après 2003 et depuis le début des observations en 1947, selon Météo France. En moyenne, il a fait 22,67 degrés en juin, juillet et août, contre 23,10 degrés en moyenne lors de l'été 2003. Sans surprise, avec trois épisodes de canicule et des "pics de chaleur exceptionnels", de nombreux records de température ont été battus partout en France.

Invitée de France Inter , la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a prévenu que si c'était le deuxième été le plus chaud après 2003, c'était "probablement le plus frais", de ces vingt prochaines années. "Ce sont des faits. Il est irresponsable de ne pas reconnaître la réalité de ces faits", a-t-elle estimé.

Publicité

2,3 degrés au-dessus des normales

Cet été historique sera un été classique dans les années à venir. "On s'attend à des étés de plus en plus chauds et en 2050, un été sur deux ressemblera à celui-là" prévient le chercheur à Météo-France Samuel Morin, au cours d'une conférence de presse de l'organisme, dressant le bilan de cet été caniculaire. "L’été 2022 (juin-juillet-août) est le deuxième été le plus chaud observé en France depuis au moins 1900 avec un écart de +2,3°C par rapport à la moyenne 1991-2020", écrit Météo France dans sa synthèse .

Cet été est historique de part la sécheresse qui a touché tout le pays, pire qu'en 1976 et 2003. Le mois de juillet 2022 est le plus sec jamais enregistré depuis 1959, soit le début des mesures. Météo France -85% de précipitations en juillet, -30% en août et +34% en juin.

Trois épisodes de canicule en trois mois

Trois vagues de fortes chaleur en un même été est quelque chose d'assez rare, confiait fin août à France Inter la climatologue Françoise Vimeux : "Lorsque l'on regarde le nombre de vagues de chaleur par an depuis 1947, on n'en a souvent aucune, et parfois une ou deux. En 2017, on en a eu quatre, mais elles ont été courtes et peu intenses."

Au total, 33 jours de vague de chaleur ont été recensés sur ces trois mois d'été, un cumul record, contre 22 jours en 2003. Une vague de chaleur se définit par une température quotidienne moyenne supérieure à 25,3 degrés pendant au moins trois jours, sur une trentaine de stations Météo France.

L'année 2022 est celle des 40 degrés les plus précoces jamais mesurés. Le 16 juin, il a fait plus de 40 degrés à Saint-Jean-de-Minervois (Hérault). C'est aussi l'année où les 40 degrés ont été atteints dans le Finistère nord.

Des records de chaleurs battus

Pendant ces trois épisodes de canicule durant l'été, de nombreux records absolus de chaleur ont été battus, même dans l'ouest et le nord du pays, régions jusqu'alors considérées comme refuges à la canicule. Les 18 et 19 juillet notamment, les records absolus de chaleur sont tombés les uns après les autres , et Météo France a recensé de nombreux pics de chaleur dans plusieurs villes Françaises. Ce lundi-là a fait 42,6 degrés à Biscarosse, 42 degrés à Nantes, 39,3 degrés à Brest. Dans l'Ouest et le Sud-Ouest, les températures ont partout dépassé les 30°C.

113 jours consécutifs à plus de 25 degrés à Marseille

C'est l'une des "séries exceptionnelles" répertoriées par Météo France cet été, celle des jours consécutifs de chaleur, soit plus de 25 degrés. À Marseille, depuis le 9 mai et donc depuis 113 jours consécutifs, il a fait une température supérieure à 25 degrés. Une série qui ne s'est pas encore arrêtée. Le record précédent dans la ville était de 102 jours, à l'été 2018. Dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la première partie de l'été (1er juin - 15 juillet) a d'ailleurs été la plus chaude jamais observée, toujours selon Météo France.

Une situation constatée dans d'autres villes Françaises, à l'instar de Strasbourg où depuis le 11 juillet jusqu'à ce mardi 30 août, 50 jours à plus de 25 degrés se sont écoulés. En 2003, le compteur de ces jours de chaleur consécutifs s'était arrêté à 33, soit 17 de moins que cette année.

56 "nuits tropicales" de suite à Nice

Les nuits chaudes ont marqué notre été. À Nice, il y a eu 56 nuits consécutives dites tropicales, où la température minimale est restée supérieur à 20 degrés. La série est encore en cours. Le précèdent record de 2003 est battu. Météo-France révèle également que le mois de juin a été le plus foudroyé depuis le début des mesures en 1997, avec plus de 200.000 impacts de foudre.