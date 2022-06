Canicule : voici les douze départements en alerte rouge à cause des fortes chaleurs

Douze départements sont placés en alerte rouge canicule. Il s’agit du Tarn, de la Haute-Garonne, du Gers, du Tarn-et-Garonne, du Lot-et-Garonne, des Landes, la Gironde, la Charente, la Charente-Maritime, les Deux-Sèvres, la Vienne et la Vendée. Ce dispositif n’a été déclenché que trois fois depuis sa création en 2004. Par endroit, les températures vont frôler les 40 degrés.

Les enfants pourront rester chez eux

Dans les départements en vigilance rouge, "du fait des températures très élevées, les parents qui le souhaitent et qui sont en mesure de le faire pourront garder leurs enfants à domicile et ne pas les envoyer à l’école ou au collège demain vendredi", annonce dans un communiqué le ministère de l'Education. Le ministère prévient que des fermetures de classes pourraient intervenir, décisions éventuellement prises par "les autorités préfectorales". Le cas échéant, "les écoles et établissements maintiennent l’accueil des élèves.

Publicité

Des records de température pour un mois de juin devraient être battus au cours des prochains jours. Pour la première fois de l'année , la barre des 40 degrés a été franchie à Argeliers, dans l'Aude, d'après le compte Twitter Meteo60 .

"Soyez vigilant ! Hydratez-vous, restez au frais, donnez et prenez des nouvelles de vos proches. En cas de malaise, contactez le 15", écrit la Première ministre sur Twitter.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

25 en vigilance orange

Lorsque la vigilance rouge canicule est déclenchée, une cellule interministérielle de crise se met en place. Une cellule de crise est activée en préfecture, avec un Centre opérationnel départemental (COD). Les préfets peuvent décider d'interdire ou limiter certains évènements comme des rencontres sportives ou des festivals.

25 départements, majoritairement à l'ouest de la France, sont placés en vigilance orange canicule, indique Météo France. Il s'agit de la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, l'Indre-et-Loire, la Dordogne, les Pyrénées-Atlantiques, l'Ariège, l'Aveyron, le Lot, les Hautes-Pyrénées, la Drôme et Ardèche. 19 autres sont en vigilance jaune.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un numéro vert Canicule

Face à la vague de chaleur précoce qui s'abat sur une très large partie de la France, la ministre de la Santé et de la prévention Brigitte Bourguignon a décidé d'activer "dès ce jeudi midi et jusqu’à la fin de l’épisode de canicule, le numéro vert Canicule info service au 0800 06 66 66", indique le ministère dans un communiqué ce jeudi. Ce numéro est joignable de 9h à 19h. Les appels sont gratuits depuis un poste fixe en France métropolitaine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

En 2019, quatre départements avaient été placés en vigilance rouge canicule en juin, puis 20 en juillet. En aout 2020, 15 départements avaient été concernés. Aucune vigilance rouge n’avait été déclenchée l’an dernier, en 2021.

Un épisode de pollution

Le temps ensoleillé et les fortes chaleurs engendrent un épisode de pollution de l’air à l’ozone dans une vingtaine de départements des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur, Ile-de-France, Hauts-de-France et Grand Est. Les préfectures du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône et la préfecture de police de Paris ont pris des mesures pour préserver la qualité de l'air. Les vitesses maximales à partir de 90 km/h seront abaissées de 20km/h.