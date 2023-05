Cannes 2023 : Justine Triet remporte la Palme d'Or pour "Anatomie d'une Chute"

C'est Jane Fonda qui a remis le prix suprême du festival de Cannes, après un discours où elle a évoqué "le long chemin qui reste à parcourir" sur la place des femmes dans le festival, même si elle s'est réjouie que sept réalisatrices soient en compétition. Et c'est justement la Française Justine Triet qui a raflé la Palme d'Or, pour son film "Anatomie d'une Chute" . C'est la onzième fois qu'un film français remporte le prestigieux prix.

Un prix qui a rapidement pris une connotation politique. Après les traditionnels remerciements, Justine Triet a estimé qu'elle ne pouvait pas "se contenter d'évoquer [sa] joie". "Cette année, le pays a été traversé par une contestation historique, extrêmement puissante, unanime de la réforme des retraites. Cette contestation a été niée, et réprimée de façon choquante. Et ce schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé éclate dans plusieurs domaines : socialement, mais aussi dans toutes les autres sphères de la société, et le cinéma n'y échappe pas."

Publicité

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Largement applaudie par le public, elle poursuit : "La marchandisation de la culture que le gouvernement néo-libéral défend est en train de casser l'exception culturelle française. Ce prix, je le dédie à toutes les jeunes réalisatrices, à tous les jeunes réalisateurs, et même à ceux qui aujourd'hui n'arrivent pas à tourner."

À défaut d'avoir pu le faire directement au micro , la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a réagi quelques minutes après dans un tweet. Si elle se réjouit de "voir la Palme d'or décernée à Justine Triet", elle se dit aussi "estomaquée par son discours si injuste".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Le palmarès complet

Le Grand Prix a été attribué à "The Zone of Interest" du Britannique Jonathan Glazer, quand le film du réalisateur finlandais Aki Kaurismäki "Les Feuilles Mortes" a de son côté remporté le Prix du Jury.

Côté comédiens, le Japonais Koji Yasusho empoche le prix d'interprétation masculine pour "Perfect Days", et la Turque Merve Dizdar le prix d'interprétation féminine pour "Les Herbes Sèches". Le prix de la mise en scène revient à "La Passion de Dodin Bouffant", du Français Tran Anh Hung ; celui du scénario à "Monster" et son scénariste Yuji Sakamoto.

Enfin, un peu plus tôt "L'Arbre aux papillons d'or", du Vietnamien Pham Thien An a reçu la Caméra d'Or, et "27" de Flora-Ana Buda gagné le prix du meilleur court-métrage.