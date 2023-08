"Anatomie d'une chute" : l’avis des critiques du "Masque" sur le film de Justine Triet, Palme d'or à Cannes

L'actrice allemande Sandra Hüller y interprète le rôle d'une femme écrivaine, mère d'un fils malvoyant de 11 ans et qui est accusé du meurtre de son compagnon avec qui elle s'était installée depuis un an dans un chalet à la montagne.

Procès qui va déterminer évidemment la vérité, non seulement sur cette mort, mais aussi sur ce couple.

Publicité

Jérôme Garcin précise : "Un film co-écrit avec Arthur Harari et une Palme d'or, que Justine Trier a reçue en fustigeant un gouvernement, je cite, 'néo-libéral qui impose la réforme des retraites et qui veut casser l'exception culturelle française' - exception dont, me semble-t-il, pourtant son film fait partie".

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

"C'est une drôle de palme"

Eric Neuhoff : "C'est une drôle de palme, d’abord, parce qu'on va plus se souvenir du discours qu'elle a prononcé que du film lui-même, qui n'est pas honteux, mais qui est trop long et bourré de petites coquetteries un peu ridicules. C’est l'histoire de deux écrivains et deux personnages antipathiques dont on se fiche un peu de savoir pourquoi l’un aurait tué l'autre ou pas, et le film dure deux heures et demie, ce qui est terrible.

Heureusement qu'il y a Sandra Hüller, qui aurait dû avoir le prix d'interprétation pour les deux films dans lesquels elle joue. Pour moi, c'est le film le moins original, le moins séduisant de Justine Triet".

Un film "assez parfait"

Charlotte Lipinska : "J’aime énormément ce film qui réussi ce point de jonction improbable d'être à la fois limpide et mystérieux. Sandra Hüller est stupéfiante, vertigineuse à regarder, le film très bien mis en scène, avec une cinématographie très différente des films précédents de Justine Triet.

Le film me semble assez parfait et je comprends tout à fait qu'on lui décerne une Palme d'or.

Elle réinvente le film de procès, puisqu'il y a des flashbacks au moment de la prise de parole, avec une scène (que je trouve extraordinaire) d'engueulade de couple en flashback, qui pour moi est très forte et restera**"**.

"Un très bon film"

Xavier Leherpeur : "Ce n'est pas une Palme d'or à mon sens, mais c'est néanmoins un très bon film**.

Il y avait une espèce de chauvinisme sur la croisette qui consistait à ne pas avoir le droit d'avoir des réserves sur le Justine Triet. Il fallait tout de suite hurler aux célèbres et à la palme d'or… Je suis désolé. Moi, quand j'ai vu le film, je me suis un petit peu ennuyé.

Il y a quand même des cliff hangers à l'intérieur du récit qui font qu'on a l'impression qu'on va attendre les épisodes suivant pour savoir un tout petit peu comment ça va se passer.

Le problème, c'est qu'on est en compétition à Cannes et certains films avec leur mise en scène ont poussé la beauté du geste et celui de Justine Triet me semble encore une fois au bout de quatre films, assez banal".

"Le meilleur film de Justine Triet"

Michel Ciment : "J'avais été très réservé sur les trois premiers films de Justine Triet, je les trouvais très dans l'air du temps, branchés, sans aucune originalité. Le le fait de passer par le film criminel, est intéressant. Ici, l’alliance avec le co-scénariste Arthur Harari, qui est aussi son mari, fait que pour moi, c’est le meilleur film de Justine Triet".

Sandra Hüller dans "Anatomie d'une chute" (Justine Triet, 2023) - 2023 Les Films Pelléas/Les Films de Pierre

Aller plus loin

► (ré)écoutez les commentaires des critiques du "Masque et la Plume" sur le palmarès du festival de Cannes 2023

► Vous hésitez sur le film à voir en ce moment au cinéma ? Rendez-vous ici pour retrouver toutes les dernières critiques ciné du "Masque"