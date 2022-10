"Capables de mimer le cerveau" : pourquoi les organoïdes cérébraux sont un outil précieux pour la recherche

Il faut enfiler une blouse et des gants, passer par un sas pour éviter toute contamination, avant de pouvoir enfin découvrir les précieux organoïdes cérébraux fabriqués dans le laboratoire de Miria Ricchetti, responsable de l'unité vieillissement pathologique à l'Institut Pasteur.

Clément Crochemore, post-doctorant de l'équipe, ouvre l'un des incubateurs où sont conservés ces avatars de cerveaux. "On les conserve dans ces grosses boîtes qui permettent de maintenir des niveaux de gaz et donc de CO2, de température et d'hygrométrie qui sont nécessaires au maintien de la survie des organoïdes", explique-t-il. "À l'intérieur, on a ces boîtes transparentes, des séries de boîtes de pétri qui contiennent du liquide rosé, qui contient lui-même les organoïdes." Ils prennent la forme de petites boules blanches de trois ou quatre millimètres maximum et "baignent dans leurs nutriments, dans leur nourriture".

Un intérêt scientifique important

Dans ces dizaines de boîtes transparentes empilées sur un plateau agitant, pour éviter que les organoïdes ne collent au fond, on distingue entre quatre et huit petits pois blancs, semblables à des morceaux de coton. Très précautionneusement, Tara Fournier, étudiante en troisième année de thèse dans le laboratoire, prend une boîte et la glisse sous le microscope. Il faut regarder de plus près pour que ces organoïdes dévoilent leur énorme intérêt scientifique et les neurones qui les constituent.

"Ce sont en fait des petites structures capables de mimer le cerveau de manière simplifiée", explique la jeune femme. "Donc, au microscope, cela va ressembler à un cerveau avec des circonvolutions. C'est le modèle le plus complexe que l'on puisse avoir in vitro et donc on va pouvoir étudier le développement du cerveau. Mais on peut également étudier des maladies et on peut potentiellement identifier des traitements qui pourraient être ensuite utilisés dans des essais cliniques."

"C'est un panel d'études énorme"

L'avantage aussi, c'est que ces avatars fabriqués à partir de cellules souches de la peau reprogrammées, peuvent être gardés en culture plusieurs mois. Les biologistes peuvent donc étudier leur évolution. Pour la responsable du laboratoire, Miria Ricchetti, c'est une révolution aux applications innombrables. "Ça peut être appliqué à différents types de maladies dégénératives, l**es problèmes de développement du cerveau, et ça peut être utilisé aussi pour étudier d'autres aspects, comme des infections cérébrales. C'est un panel d'études énorme."

Limité par la taille des organoïdes, l'équipe travaille actuellement sur le syndrome de Cockayne, une maladie rare de vieillissement accéléré des enfants. Pour des pathologies plus complexes comme Alzheimer ou Parkinson, il faudrait rajouter des vaisseaux sanguins pour leur permettre d'atteindre une maturité adulte. C'est pour financer ce type de recherches que l'Institut Pasteur organise le Pasteurdon , qui se tient du 5 au 9 octobre. Un tiers de son financement en dépend.