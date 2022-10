Carburant, livraison d'armes, Iran : ce qu'il faut retenir de l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2

Emmanuel Macron était l'invité de l'émission "L'événement" sur France 2, mercredi soir. Le président a été interrogé sur l'actualité internationale et particulièrement la guerre en Ukraine et ses conséquences en France. Parmi les annonces du président, il y a les réquisitions possibles si les négociations n'aboutissent pas entre Total et la CGT dans le secteur des carburants. Le chef de l'État a également annoncé la poursuite des livraisons d'armes à l'Ukraine, notamment de radars et de missiles "pour se protéger des attaques" aériennes.

Carburant : retour à la normale "dans le courant de la semaine qui vient"

Interrogé sur la pénurie de carburants, Emmanuel Macron a promis un retour à la normale "dans le courant de la semaine qui vient". Le chef de l'État a de nouveau appelé "à la responsabilité" la direction de TotalEnergies et la CGT, en souhaitant que le syndicat "permette au pays de fonctionner". Il a insisté sur le fait que c'était "au dialogue social" entre directions et syndicats de résoudre les différends, soulignant toutefois que "si le dialogue social n'aboutit pas dans les prochaines heures, nous réquisitionnerons". Cela a commencé dès mercredi après-midi avec une première réquisition de quatre salariés grévistes chez Esso-ExxonMobil à Notre-Dame-de-Gravenchon (Seine-Maritime) pour débloquer des stocks de carburants. Une décision "scandaleuse", d'après le leader de la CGT Philippe Martinez, qui a annoncé le dépôt d'un référé jeudi, pour s'y opposer.

La France va livrer des radars et des missiles anti-aériens à l'Ukraine

Le chef de l'État a appelé le président russe à "revenir autour de la table" des discussions. "Aujourd'hui, d'abord, Vladimir Poutine doit cesser cette guerre, respecter l'intégrité territoriale de l'Ukraine et revenir autour de la table des discussions", a affirmé Emmanuel Macron, assurant ne pas vouloir d'une "guerre mondiale".

Face aux dernières attaques de la Russie sur le sol ukrainien, Emmanuel Macron a annoncé de nouvelles livraisons d'armes : "L'intensité des bombardements et des combats a changé", a indiqué le président. "Nous soutenons l'Ukraine dans sa résistance, sans participer à la guerre", a-t-il assuré. "On a livré 18 canons Caesar et on est en train de travailler à la livraison de six canons additionnels, avec le Danemark car ce sont des canons qui étaient destinés à l'armée danoise", a-t-il précisé. "Nous allons aussi livrer des radars, des systèmes et des missiles pour les [Ukrainiens, ndlr] protéger de ces attaques, en particulier de drones et de missiles", a ajouté le chef de l'État. Emmanuel Macron a également déclaré que la France fournit "des renseignements pour que les Ukrainiens puissent se défendre, mais de cela, il est bon de ne pas trop parler".

Le président bélarusse aura des "problèmes" s'il s'engage davantage dans la guerre

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko aura des "problèmes" dans son pays s'il s'engage plus avant dans la guerre en Ukraine au côté de la Russie, a averti Emmanuel Macron. "Si le président Loukachenko décide de s'engager encore davantage dans cette guerre, il le fera contre l'avis d'une bonne partie de son peuple et il le fera en prenant une responsabilité qui ne sera pas, je pense, sans lui poser des problèmes", a déclaré le président.

La France "condamne" la répression menée par le régime iranien

Interrogé sur la situation en Iran, Emmanuel Macron a indiqué que "la France condamne les répressions menées par le régime iranien". Le pays connait une vague de protestations depuis la mort de la jeune Mahsa Amini le 16 septembre, trois jours après son arrestation par la police des mœurs à Téhéran. La répression a déjà fait plus de 100 morts, dont des enfants, selon les ONG.

Les manifestants portent "l'universalisme de nos valeurs", a indiqué Emmanuel Macron. "Nous nous tenons aux côtés de celles et ceux qui se battent pour ces valeurs", a insisté le chef de l'État, assurant "défendre" et "soutenir" ce "qui se passe en Iran". Il a aussi également qualifié d'"otages" les cinq Français détenus en Iran.

"La Russie a utilisé" le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan

"La Russie a utilisé" le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, a aussi estimé le président. "Elle a manifestement joué le jeu de l'Azerbaïdjan, avec une complicité turque, et elle est revenue là pour affaiblir l'Arménie", selon lui. "C'est une manœuvre de déstabilisation de la Russie qui, dans le Caucase, cherche à créer le désordre pour tous nous affaiblir et nous diviser." En septembre, au moins 286 personnes ont été tuées dans des affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les pires combats entre ces deux voisins du Caucase depuis leur guerre de 2020. Le contentieux porte sur le sort du Haut-Karabakh, une enclave peuplée d'Arméniens en Azerbaïdjan, mais aussi sur la délimitation des frontières entre les deux pays.