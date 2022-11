Caroline Cayeux quitte le gouvernement en raison d'une déclaration de patrimoine contestée

Mini-remaniement en vue au gouvernement : Caroline Cayeux, ministre déléguée aux Collectivités territoriales, a démissionné ce lundi de son poste. Elle dit ne pas vouloir "gêner l'action du gouvernement", alors que la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) juge sa déclaration de patrimoine "sous-évaluée", explique-t-elle dans un communiqué*.* Caroline Cayeux, 74 ans, voit ses attributions reprises par sa collègue chargée de la Ruralité, Dominique Faure.

Une démission avant que la HATVP ne statue sur son cas

Celle qui a été pendant 20 ans maire de Beauvais (Oise) a anticipé la publication jeudi des déclarations de patrimoine de tous les membres du gouvernement nommés en juillet par Elisabeth Borne. Rien n'a filtré à ce stade quant à l'objet précis du désaccord. "Suite à ma déclaration de patrimoine, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique m'a indiqué qu'elle l'estimait sous-évaluée", écrit Caroline Cayeux dans son communiqué. "J'ai donc bien tenu compte de ses observations et me suis alignée sur ses évaluation. En dépit de cela, la HATVP persiste à mettre en doute ma sincérité."

Contactée, la HATVP a indiqué qu'elle ne communiquerait pas dans l'immédiat, dans l'attente de la réunion de son collège mardi.

Demande d'explications

Née en 2013 dans le sillage de l'affaire Cahuzac, la Haute Autorité ne se contente pas des déclarations des responsables de la vie publique mais leur demande également de s'expliquer sur certaines sommes, certaines parties de leur patrimoine. Les rapporteurs de l'instance "cherchent des infos précises, des preuves de rémunération", confie un ministre à France Inter.

En moins de 10 ans, ce gendarme de la vie publique a déjà transmis près de 80 dossiers à la justice. Jean-Paul Delevoye, haut-commissaire aux retraites, en avait fait les frais en 2019. Il a été condamné depuis à 15.000€ d’amende et quatre mois avec sursis pour des mandats non déclarés. En 2021, Alain Griset, le ministre délégué aux PME a quant à lui été condamné le 8 décembre 2021 à six mois de prison avec sursis, ainsi qu'à une inéligibilité de trois ans avec sursis, pour "déclaration incomplète ou mensongère de sa situation patrimoniale" après sa nomination au gouvernement en juillet 2020. "La Haute autorité est un peu devenu un épouvantail", admet un conseiller du pouvoir. "Beaucoup préfèrent rester dans le privé. Ils gagnent plus et ne voient pas leur patrimoine étalé dans la presse".

Une polémique dès sa nomination

Caroline Cayeux, issue des rangs des Républicains, avait fait l'objet d'une polémique dès son entrée au gouvernement, l'été dernier. Elle avait dû se justifier de propos tenus en 2013 : elle avait alors qualifié l'ouverture du mariage et de l'adoption aux personnes de même sexe de "réforme de caprice et de dessein qui va contre la nature". "Je maintiens évidemment mes propos. Mais j'ai toujours dit que la loi, si elle était votée, je l'appliquerais", avait-elle répondu en juillet à un journaliste de la chaîne Public Sénat , tout en précisant qu'elle n'avait jamais fait partie des rangs de la Manif pour Tous. Puis elle avait ajouté : "j'ai beaucoup d'amis parmi tous ces gens-là". L'utilisation du terme "tous ces gens-là", en référence aux homosexuels, avait provoqué un tollé, à tel point que Caroline Cayeux avait ensuite déclaré "regretter" des propos passés "stupides et maladroits"

Ces propos jugés homophobes avaient été dénoncés au sein même de la majorité, certains membres demandant son départ dès le mois de juillet. Ainsi, quelques élus Renaissance ont exprimé ce lundi leur soulagement de voir partir cette ministre. "Enfin !", a lancé sur Twitter le député de Seine-Maritime Damien Adam. "Un Cayeux en moins dans la chaussure", a renchéri François Cormier-Bouligeon, élu dans le Cher.

Mais l'annonce fait surtout réagir du côté de la Nupes, à commencer par les socialistes. "La vraie question : qui n'a pas de démêlé avec la justice ou la Haute autorité pour la transparence de la vie publique dans ce gouvernement ? C'est proprement hallucinant", dénonce Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste et député de Seine-et-Marne. La députée socialiste Christine Pirès-Beaune estime aussi que "la liste commence vraiment à être très très longue". "Où est la République exemplaire ?", interroge-t-elle.

À l'extrême droite de l'échiquier politique, le vice-président de l'Assemblée nationale et député Rassemblement national du Nord Sébastien Chenu souligne un passage au gouvernement "rapide comme l'éclair". "Décidément, le fric et la Macronie, c'est une histoire sans fin", ajoute-t-il.