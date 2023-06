Caroline Lucas, la seule députée écologiste britannique, ne se représentera pas

Il y a 10 ans, Caroline Lucas était arrêtée pendant une manifestation. Elle protestait alors contre un site d’extraction de gaz de schiste. Jugée, elle avait finalement été relaxée.

Elle rappelle cet épisode dans sa lettre ouverte aux électeurs . Une lettre où elle annonce qu’elle ne briguera pas un nouveau mandat, elle qui fut à l'époque la première députée verte du Royaume-Uni.

"Continuer à agir mais de manière différente"

Ce n’est pas un renoncement, selon la députée : elle confie à la BBC qu’au fond d’elle, elle reste avant tout une militante. "Je n'abandonne absolument pas mais ce qui me motive vraiment, c'est d'agir sur les urgences climatiques", explique Caroline Lucas. "La crise environnementale accélère, tous les signaux le prouvent. Ce sont des enjeux énormes. Dans ma position actuelle, je suis tous les jours tiraillée entre des sujets très différents comme le budget ou le Brexit. Je n'ai pas suffisamment de temps pour les thèmes qui me tiennent le plus à cœur. Mais je ne m'échappe pas. Pas du tout. Je vais continuer à agir mais de manière différente."

La députée dit avoir reçu de nombreux témoignages de soutien dans sa circonscription de Brighton, et remercie "tous ceux qui l'ont aidée à faire la différence".

Caroline Lucas ne renie pas ses 13 années à la Chambre des communes, où elle dit avoir porté des messages importants, sur l’urgence climatique et sur l’enseignement des sciences naturelles par exemple. Cette figure écologiste, qui a même été présidente du Green Party, espère bien de nouveaux succès pour son mouvement. Il a déjà gagné plus de 240 sièges lors des élections locales le mois dernier : un score historique.