CARTE - Abandonnés, maintenus, en suspens : où en sont les principaux projets autoroutiers en France ?

Abandonnés les uns après les autres par les gouvernements successifs, les projets autoroutiers sont peu nombreux en France. Ceux qui n'ont pas été délaissés rencontrent de fortes oppositions. Un millier de personnes se sont par exemple réunies samedi à Léry-Poses, dans l'Eure, lors d'un festival rassemblant les opposants au projet de contournement de Rouen.

Si Jean Castex avait relancé quelques projets quand il était Premier ministre, depuis un an, les dossiers ont plutôt stagné. Le gouvernement veut les réexaminer, prévenant que certaines liaisons ne seront pas réalisées. Un nouveau schéma des infrastructures est promis pour l'été, avec une priorité annoncée au ferroviaire. "Il est clair qu'on va réduire la part des projets routiers. Il y en aura moins pour donner une priorité assumée aux transports publics et aux transports ferroviaires", a assuré le ministre délégué aux Transports Clément Beaune, sur franceinfo .

Les projets abandonnés

Avec le Grenelle de l'environnement, en 2007-2009, de nombreux projets autoroutiers sont passés à la trappe, comme l'A24 entre Amiens et Lille, l'A45 entre Lyon et Saint-Étienne, le prolongement de l'A48 à l'est de Lyon, l'A51 dans les Alpes ou l'A831 en Charente-Maritime. "Il n'y a plus nécessité en France d'augmenter significativement la capacité du réseau routier", proclamait ainsi le projet de Schéma national des infrastructures de transport (Snit) en 2010.

Les oppositions à ces projets autoroutiers sont multiples : protection de la faune et de la flore, lutte contre la bétonisation et l'artificialisation des terres, craintes pour la pollution ou questions budgétaires.

Les projets maintenus

Mais depuis le Grenelle de l'environnement, des portions d'autoroutes ont tout de même été construites, comme le très contesté contournement de Strasbourg ou la partie autoroutière de la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) dans l'Allier, inaugurée en novembre dernier. D'autres projets devraient voir le jour dans le pays :

Toulouse-Castres (A69) : une autoroute de 53 km visant à "désenclaver" le sud du Tarn, défendue depuis longtemps par les élus locaux et les Laboratoires Pierre Fabre, et contre laquelle plusieurs milliers de personnes ont manifesté à Saïx, le 22 avril, dénonçant un projet qu'elles jugent contradictoire avec l'urgence climatique et réclamant "moins de goudron". Le concessionnaire a été désigné en avril 2022, et les travaux lancés en mars 2023.

Le contournement de Rouen (A133 et A134), un très vieux projet de 41,5 km d'autoroute payante pour relier l'A28 au nord à l'A13 au sud, en contournant l'agglomération rouennaise par l'est. L'objectif est de désengorger l'agglomération. La mise en service de cette portion d'autoroute est prévue pour 2031.

L'A154 : il s'agit d'achever l'axe transversal Rouen-Orléans en reliant entre eux des morceaux de voie rapide déjà existants et en construisant des déviations à Chartres et Dreux (avec une antenne baptisée A120).

L'A412 : une courte liaison isolée menant à Thonon-les-Bains, près du lac Léman, en Haute-Savoie, rescapée après l'annulation de projets plus ambitieux. Ces 16 kilomètres d'autoroute sont annoncés pour 2025.

Les projets en suspens

D'autres projets moins aboutis sont dans les cartons, faisant débat depuis des années, comme l'amélioration de l'axe Nancy-Metz-Luxembourg (A31bis), le contournement d'Arles (A54) ou l'élargissement de l'A63 au sud de Bordeaux.

Et puis mystère autour du projet d'autoroute entre Limoges et Poitiers. Dans une interview sur franceinfo , Clément Beaune a en quelques sorte enterré le dossier, évoquant des inquiétudes environnementales. Un argument qui agace Pierre Massy, président de l'association de défense du projet d'autoroute A147 : "La problématique environnementales a très bon dos aujourd'hui. Je suis un peu atterré par cette opposition quasi systématique contre tout", déplore-t-il.

À l'opposé, Jacky Texier évoque un projet d'un autre temps : "C'est le cas de pas mal de projets d'autoroutes, qui datent d'une trentaine d'années. Il y a trente ans, on ne voyait pas les choses de la même manière. Il faut changer de paradigme." Mais les deux camps restent sur leurs gardes, convaincus qu'un changement de ministre, par exemple, peut faire ressortir le dossier des cartons.