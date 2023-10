CARTE - Crise du logement : voici les 154 nouvelles communes classées en "zones tendues"

Plus de 200 communes voient leur statut changer ce mardi : le zonage ABC, qui classe les zones selon le déséquilibre entre l'offre et la demande sur le plan immobilier, évolue, ont annoncé le ministre du Logement Patrice Vergiete et le ministre des Comptes Publics Thomas Cazenave, qui ont signé un arrêté en ce sens. Et sur ces 200 communes, 154 intègrent ce que l'on appelle la "zone tendue".

Cette catégorie - qui regroupe les zones A et B1 - désigne les villes où l'offre est bien trop inférieure à la demande de logements. "Ces communes ont été confrontées depuis plusieurs années à une augmentation rapide des prix de vente et de loyers mesurés par les indicateurs de suivi mis en place", selon les ministres.

De nombreuses villes littorales et des zones touristiques comme les alentours du bassin d'Arcachon ou de Biarritz font partie des nouvelles zones au plus haut niveau de tension. Mais on trouve aussi de nombreuses villes moyennes comme Arras, Cholet, Troyes, Gap ou Colmar. Au total, 4,5 millions d'habitants vivent dans ces zones concernées par le reclassement. La carte ci-dessous montre toutes les nouvelles villes qui ont rejoint les catégories A (en rouge) et B1 (en jaune).

Soutien à la construction de logements neufs

Concrètement, que permettent ces "zones tendues" ? Les communes concernées par ce classement auront notamment la possibilité d'accueillir des "logements locatifs intermédiaires", accessibles aux classes moyennes avec des loyers 10 à 15% plus bas que le marché – sans pour autant être des logements sociaux.

Elles permettent également aux potentiels acheteurs immobiliers de bénéficier de prêts à taux zéro, une mesure qui entrera en vigueur début 2024. Comme la mission principale des zones tendues est de soutenir la construction de logements neufs, le plan vise à "améliorer l'équilibre économique des opérations pour les constructeurs".

En plus des villes ajoutées ce mardi, des zones déjà considérées comme tendues le restent, en particulier Paris et la Côte d'Azur.