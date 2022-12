CARTE - De 5,8 à 33 euros le mètre carré : le gouvernement publie le montant des loyers des villes françaises

Le ministère du logement a publié sur son site Internet plusieurs cartes interactives dévoilant le prix, au mètre carré, que coûte un appartement ou une maison (charges comprises) en location partout en France. De quoi constater les énormes disparités de prix, entre les loyers d'appartement les moins chers et ceux les plus onéreux. Ces données sont disponibles pour chaque commune de France, à l'exception de Mayotte. Elles sont réalisées sur la base des estimations ont été réalisées par l'Agence nationale pour l’information sur le logement (ANIL), sur la base des annonces publiées sur les plateformes Leboncoin et SeLoger entre 2018 et 2022.

Grâce à ces données, ils ont imaginé les prix du troisième trimestre de l'année 2022, répartis par type de logement, de l'appartement T1 à T3 à la maison. Il s'agit donc de projections pas d'un prix "moyen" constaté, précise le ministère du Logement.

La région parisienne fait exploser les prix

Sans surprise, les appartements les plus chers, en location, se trouvent en région parisienne. Selon les données de l'ANIL, pour un appartement type loué dans le privé, les loyers les plus chers sont à Neuilly-sur-Seine, à 29,4 euros le mètre carré. En deuxième position se trouve Paris, avec un prix au mètre carré de 28,6 euros. Si on regarde uniquement le 4e arrondissement, ça monte même à 33,07 euros.

Au contraire, c'est à Abzac, en Charente, qu'on trouve le loyer le moins cher du pays, à 5,8 euros le mètre carré, soit cinq fois moins qu'à Neuilly-sur-Seine. Parmi les loyers les moins chers de France se trouve aussi Darney, dans les Vosges. Toujours selon ces données, en France, le loyer mensuel est d'en moyenne 9,38 euros pour un appartement.

Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin. Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin.

8 euros le mètre carré en moyenne pour les maisons

En France, le loyer mensuel est d'en moyenne 8,20 euros au m2 pour une maison, selon les estimations de l'Agence nationale pour l'information sur le logement (ANIL), soit un peu moins que pour un appartement. Ce qui ne change pas, ce sont les régions où les loyers sont les plus chers. Elles sont concentrées autour des grandes villes : Paris, Bordeaux, Marseille et Lyon notamment. La capitale reste la ville la plus chère, avec un prix de 23 euros le mètre carré.

Autre constat : les villes à la frontière Suisse sont elles aussi plus chères, sans pour autant atteindre des prix de grandes villes, avec, par exemple, 11,9 euros du mètre carré à Samoëns.

Estimations ANIL, à partir des données du Groupe SeLoger et de leboncoin.

Quarante-huit communes réparties dans les Vosges (88) et dans la Haute-Marne (52) se partagent, elles, le bas du classement des maisons avec un prix au m2 estimé à 5,18 euros.