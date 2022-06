Sur les 97 circonscriptions que compte la région Ile-de-France, la Nupes arrive en tête dans 56 (soit dans 57% des circonscriptions), Ensemble dans 32 (soit 32%) et le RN dans deux (soit 2%). L'Ile-de-France est donc bien une place forte de la Nupes. D'ailleurs, quatre candidats franciliens de la Nupes peuvent préparer leurs affaires pour l’Assemblée nationale : Danièle Obono, Sonia Chikirou, Sarah Legrain à Paris, et Alexis Corbière en Seine-Saint-Denis ont été élus dès le premier tour des élections législatives dimanche .

À lire aussi : Ministres, personnalités : les 30 résultats à retenir de ce premier tour des législatives

Les Républicains perdent gros

Les Républicains perdent gros, avec une seule circonscription avec un candidat devant au soir du premier tour. Ils avaient élu 14 députés en 2017. Le seul "survivant" est le député sortant Michel Herbillon dans la huitième circonscription du Val-de-Marne. Deux circonscriptions placent le Rassemblement national devant, la quatrième et la sixième de Seine-et-Marne. A noter que dans la 8e circonscription de l'Essonne, le candidat d'extrême droite Nicolas Dupont-Aignan arrive en tête avec 33,34% des suffrages juste devant la candidate de la Nupes (30,50%)

Publicité

À lire aussi : Législatives : six infographies pour comprendre comment les Français ont voté au premier tour

En Seine-Saint-Denis, tous les candidats Nupes sont en tête

La Seine-Saint-Denis (12 circonscriptions) est le seul département à avoir placé un candidat de la Nupes en tête dans 100% de ses circonscriptions, avec des scores flatteurs, au moins dix points d’écart avec le second candidat (mis à part dans la douzième circonscriptions). Dans la deuxième circonscription, le député communiste Stéphane Peu empoche le premier tour avec près de 63%, contre 9% pour le candidat Ensemble!. Mais ce n’est pas suffisant pour l’emporter dès le premier tour.

En 2017, l’Ile de France avait envoyé sept députés à l’Assemblée, deux socialistes et trois de la gauche démocrate et républicaine, contre 49 LREM et 10 MODEM.

Des ministres en ballotage défavorable

Deux ministres sont en difficulté dans leur circonscription. Dans la sixième de l’Essonne, la ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires Amélie de Montchalin (31,46%) est devancée par le candidat de la Nupes, Jérôme Guedj (38,31%). Le ministre des Affaires européennes, Clément Beaune (35,81%) est derrière la candidate Nupes Caroline Mecary (41,40%) dans la troisième circonscription de Paris. Dans la troisième circonscription de Paris, le ministre Stanislas Guerini et poid-lourd de la macronie a quatre points de retard sur l'écologiste Léa Balage El Mariky (38,66 %).

Dans la capitale, Nupes peut rêver grand

La capitale n'est déjà plus un bastion macroniste. Au soir du premier tour de 2017, 16 circonscriptions ont placé en tête un candidat de la majorité. 13 avaient obtenu un strapontin à l'Assemblée nationale. Au soir du premier tour de 2022, la donne a changé. Les candidats macronistes et ses alliés terminent premier dans seulement six circonscriptions.

La coalition de gauche a permis à trois candidates de s'imposer : Danièle Obono (17e circonscription), Sophia Chikirou (6ème circonscription) et Sarah Legrain (16ème circonscription). Mais six autres candidats de la Nupes ont de grands espoirs pour dimanche prochain. L'insoumise Danielle Simonnet aurait pu l'emporter dès le premier tour dans la 15ème circonscription (20ème arrondissement) face à la socialiste Lamia El Aaraje.

L'écologiste Sandrine Rousseau compte 16 points d'avance sur le député sortant Ensemble! Buon Tan. Après son échec il y a cinq ans, le secrétaire national d’Europe Ecologie-Les Verts (EELV)Julien Bayou tient presque sa revanche. Avec 48,88 % des vois, il frôle la victoire dès le premier tour face à une candidate macroniste, Elise Fajgeles.