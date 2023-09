CARTE - Quels projets autoroutiers sont sur la sellette ?

À l'heure de la transition écologique, peut-on encore dépenser des milliards pour construire des autoroutes ? La réponse est non, d'après le ministre des Transports. Interrogé ce mardi matin sur France Inter , Clément Beaune indique qu'il "faut qu'on soit cohérent, à l'heure de la planification écologique, on ne peut pas faire comme avant" et assume : "plusieurs" projets autoroutiers ne vont pas être menés à terme. Il précise que "décisions fortes" seront prises "dans les prochaines semaines".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

"Une dizaine de projets" passés en revue

Le ministre différencie les "projets qui sont en cours" des "projets qui ne sont pas encore lancés". Pour les projets "en cours", l'objectif est non pas de tout arrêter mais de "réduire leur impact sur l'environnement". C'est le cas notamment du projet très contesté d'autoroute A69, entre Toulouse et Castres, qui "a fait l'objet de très nombreuses décisions politiques et judiciaires" et "quand il y a des décisions qui sont prises, on les applique", explique-t-il. Parmi les projets "pas encore lancés", "quelques-uns" seront maintenus "parce qu'il y en a qui sont utiles" et d'autres seront "arrêtés".

Publicité

Il avait déjà annoncé fin avril avoir commencé une revue de "tous les projets autoroutiers" en cours. Fin mai sur France Bleu , il précisait qu'une "dizaine de projets [étaient] en train d'être vus".

Axe Poitiers-Limoges. Le projet qui a le plus de plomb dans l'aile est le tracé autoroutier envisagé entre Poitiers et Limoges. Fin mai, le ministre des Transports lui-même a évoqué sur France Bleu un "mauvais projet". "Je ne vais pas faire durer le suspense, même si on donnera toutes les réponses en même temps, mais je ne pense pas que ce soit un bon projet. Je pense même que c'est un mauvais projet", s'est avancé le ministre.

Contournement de Rouen. Parmi les projets en suspens figure toujours le contournement de la métropole de Rouen, envisagé et contesté depuis 1972. Ce projet de 41,5 km d'autoroute payante doit relier l'A28 au nord à l'A13 au sud, en contournant l'agglomération rouennaise par l'est. Le projet en est à la phase de recherche du concessionnaire, qui doit être désigné d'ici fin 2025. En mai dernier, un millier de personnes se sont réunies dans l'agglomération rouennaise pour contester le projet. Plusieurs élus normands, dont le maire socialiste de Rouen Nicolas Mayer-Rossignol, ont également appelé le gouvernement à stopper le projet.

Rouen-Orléans. Le projet de l'A154 attend lui aussi son concessionnaire, depuis une quarantaine d'années. Il s'agit de relier entre eux des morceaux de voie rapide déjà existants et de construire des déviations à Chartres et Dreux afin d'achever l'axe entre Rouen et Orléans. Le projet patine depuis des années mais l'attribution de la concession interviendra "dans les toutes prochaines semaines", a assuré le ministre des Outre-mer et ancien député d'Eure-et-Loir Philippe Vigier, le 17 septembre dernier sur France 3 . "Cette autoroute sera faite."

Machilly-Thonon-les-Bains. En Haute-Savoie, le projet d'A412 fait lui aussi débat depuis plus de 40 ans. Il prévoyait initialement de relier Annemasse à Thonon-les-Bains, soit 35 kilomètres, mais a finalement été réduit à 16 kilomètres, entre Machilly et Thonon-les-Bains. En défendant le projet en juin dernier, Clément Beaune avait indiqué qu'étant donné que "87% des mobilités dans notre pays se font en voiture au quotidien", "nous ne pouvons pas réduire à néant l'ensemble des projets". En juillet, le Conseil constitutionnel a définitivement validé la loi permettant la construction de l'autoroute. Mais "les opposants au projet se disent 'd’autant plus préparés pour les recours à venir'", indique France 3.

L'amélioration de l'axe Nancy-Metz-Luxembourg (A31bis), le contournement d'Arles ou encore l'élargissement de l'A63 au sud de Bordeaux font aussi débat et des concertations sont encore en cours ou en train d'être analysées.