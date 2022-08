CARTE - Quels sont les départements qui sont revenus aux 90 km/h ?

Un de plus ! Après le Puy-de-Dôme en août, l’Ardèche a décidé de revenir sur les 90 km/h sur ses routes secondaires sans séparateur central. La mesure, mise en place par le gouvernement d'Edouard Philippe en 2018 dans un souci de réduction de la mortalité routière, a été vivement critiquée, dès sa mise en place. Depuis une loi adoptée après le mouvement des "gilets jaunes", les départements peuvent revenir en arrière.

Retour complet à 90 km/h dans sept départements

En tout, 44 départements de métropole ont rétabli les 90 km/h, d’après la Ligue des conducteurs , mais seuls sept ont fait le choix d’un retour complet sur leurs routes : l’Ardèche, le Puy-de-Dôme, la Creuse, la Corrèze, l’Aveyron et l’Allier. D'autres ont opté pour un retour partiel, sur certains axes ou certaines portions, comme le précise notre carte. L'Yonne a prévu de rejoindre cette liste d'ici la fin de l'année.

Voici tous les départements concernés : Haut-Rhin, Bas-Rhin, Haute-Loire, Saône-et-Loire, Charente-Maritime, Eure-et-Loir, Indre, Isère, Vienne, Aube, Dordogne, Mayenne, Deux-Sèvres, Cher, Hérault, Vosges, Calvados, Maine-et-Loire, Hautes-Pyrénées, Charente, Indre-et-Loire, Gers, Jura, Loir-et-Cher, Loiret, Yonne, Haute-Vienne, Marne, Hautes-Alpes, Sarthe, Côte-d'Or, Haute-Marne, Tarn, Meuse, Orne, Seine-et-Marne, Lozère, Allier, Ardèche, Aveyron, Cantal, Corrèze, Creuse, Puy-de-Dôme.

349 vies sauvées selon la Sécurité Routière

"Les 80km/h n'ont rien changé sur nos routes", affirmait le 1er août sur franceinfo Olivier Amrane, président Les Républicains du conseil départemental de l'Ardèche. Sa décision de revenir aux 90 km/h doit permettre, selon lui, de "laisser respirer les territoires ruraux". Dans son département, "172 sections à 70 km/h qui restent sanctuarisées" parce qu'elles sont accidentogènes. D’après la Ligue de défense des conducteurs, près de 14% du réseau des départementales, soit 52.000 kilomètres.

Le passage à 80 km/h a permis d’épargner 349 vies, vingt mois après l’adoption de la mesure, et d’économiser 700 millions d’euros par an (la baisse de la consommation d’essence et du nombre d’accidents), d’après la déléguée interministérielle à la Sécurité routière .