CARTE – Visualisez où se trouvent les 238 nouvelles brigades de gendarmerie annoncées par Emmanuel Macron

La liste était bien gardée. En déplacement dans le Lot-et-Garonne, Emmanuel Macron a dévoilé ce lundi la localisation de 238 nouvelles brigades de gendarmerie qui commenceront à s’implanter sur le territoire dès le mois de novembre et jusqu’en 2027. Le président en avait fait l'une de ses promesses de campagne 2022.

Surtout des brigades mobiles

Chaque département accueille entre une et quatre nouvelles brigades : 93 nouvelles brigades fixes seront créés, et 144 brigades mobiles, qui compteront environ six militaires et se déplaceront en camion dans tout leur département.

Ces brigades vont "permettre de changer la vie des élus et de l'ensemble de nos compatriotes", a estimé le président de la République en s'adressant aux gendarmes présents. "Vous allez pouvoir aller dans des zones plus délaissées que d'autres" et "recueillir des plaintes, simplifier des procédures pour les particuliers, pour les associations, pour les élus et pour les entreprises". "Les gens ont besoin de votre présence parce qu'elle rassure, parce qu'elle dissuade et parce qu'elle accompagne", a insisté Emmanuel Macron.

Une majorité de circonscriptions LREM, beaucoup de RN

Si on regarde de plus près les attributions de ces brigades, on constate qu’elles se situent dans 108 circonscriptions détenues par la majorité, sur 215 en France métropolitaine. Près de la moitié des circonscriptions remportées en 2022 par le Rassemblement national ont une brigade, soit 40. Des figures du RN voient arriver des gendarmes supplémentaires sur leur territoire, comme Laurent Jacobelli (Moselle), Thomas Ménagé (Loiret) et Julien Odoul (Yonne).

Vingt-neuf nouvelles brigades seront implantées dans une circonscription LR (sur 59). Quelques ténors des Républicains comme Annie Gennevard (Doubs), Fabien di Filippo (Moselle) et Aurélien Pradié (Lot) verront une brigage dans leur périmètre électoral. En revanche, la Nupes hérite de seulement 28 brigades dans ses circonscriptions.

Des "bijoux" de technologies

"Ce ne seront pas des brigades au rabais, ce seront de vrais gendarmes avec des moyens numériques et technologiques, qui offriront les mêmes services qu'une brigade fixe", à commencer par le dépôt de plainte, selon l'Élysée. Ces camionnettes sont des "bijoux de haute technologie".

Plus de 500 brigades ont été supprimées entre 2007 et 2016, selon les chiffres fournis par la présidence.