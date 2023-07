CARTES - JO 2024 : visualisez où auront lieu les épreuves et les festivités autour des Jeux

Le top départ sera donné dans un an tout pile pour les Jeux Olympiques de Paris, le vendredi 26 juillet 2024. Alors que le village des athlètes prend forme en Seine-Saint-Denis , la plupart des sites sont prêts à accueillir les différentes compétitions qui réuniront les meilleurs athlètes du monde. La France s'apprête à recevoir 10 millions de spectateurs pour cet événement sportif de haut niveau.

La grande majorité des compétitions se tiendront à Paris ou en Île-de-France. Dans le reste du pays, six stades accueilleront des matchs de football. Des rencontres de basketball et de handball auront lieu au stade Pierre-Mauroy à Lille. Les épreuves de surf, elles, sont délocalisées de l'autre côté de la planète, à Tahiti.

Le point noir de ces Jeux Olympiques, pointé par les spectateurs puis par les athlètes , est le prix des billets. Les tarifs varient selon les sports et les sessions (qualifications ou phases finales). Interrogée à ce sujet sur France Inter, ce mardi, la ministre des Sports Améli Oudéa-Castéra se défend en invoquant le "million de places à 24 euros" et le fait que "la moitié des billets soient à 50 euros et moins".

Des centaines de fanzones partout en France

Pour celles et ceux qui ne parviendront pas à acheter un billet, mais qui voudraient quand-même prendre part aux festivités, les collectivités locales organisent des événements partout en France. Ainsi, à ce stade, 239 communes se disent favorables à l'installation de fanzones où les spectateurs pourront suivre les compétitions.

À Paris, la mairie a sélectionné 23 sites pour les festivités sans, pour l'instant, donner plus de précision sur la forme que prendront ces sites. Le CNOSF (Comité national olympique et sportif français) et le CPSF (Comité paralympique et sportif français) vont installer leur club France au parc de la Villette, dans le XIXe arrondissement de la capitale. Celui-ci devrait accueillir 700 000 personnes durant toute la durée des Jeux olympiques et paralympiques. Ce lieu servira de point de rencontre entre les athlètes français et leurs fans, mais aussi de site de découverte des sports.

Les sportifs médaillés auront rendez-vous avec leurs supporters, le lendemain de leur victoire, au "Champions Park" du Trocadéro, au pied de la Tour Eiffel. "Chaque journée sera marquée par la célébration des médaillés de la veille, qui seront invités à venir défiler au contact du public, et se poursuivra avec la diffusion live des grandes finales de la journée", indique la ville de Paris. L'accès sera gratuit.