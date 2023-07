Casino : un "accord de principe" avec les créanciers sur l'offre de reprise

Pas d'accord définitif trouvé après les négociations, mais un espoir. À l'issue d'une réunion terminée dans la nuit de vendredi entre les dirigeants de Casino et ses principaux créanciers, le distributeur français a annoncé avoir trouvé un "accord de principe" concernant l'offre de reprise portée par les milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière adossés au fonds britannique Attestor.

Cet accord de principe prévoit la signature en septembre d'un accord contraignant dans lequel les signataires s'engagent "à soutenir et réaliser toute démarche ou action raisonnablement nécessaire" pour la réalisation de la restructuration. En difficultés financières, Casino, propriété du groupe Rallye contrôlé par le PDG du distributeur Jean-Charles Naouri, est étranglé par une dette nette de 6,4 milliards d'euros à fin 2022.

Et la situation ne va pas en s'arrangeant. Au premier semestre, Casino a réalisé une perte nette de 2,23 milliards d'euros et a dévoilé vendredi matin des prévisions d'activité lourdement révisées à la baisse pour le reste de l'année. Jeudi, il avait précisé que "compte tenu des étapes juridiques restant à franchir pour mettre en œuvre la restructuration financière", "la situation présente à date une incertitude" sur sa capacité "à poursuivre son exploitation". Vendredi, l'action de Casino a chuté de 18 % en bourse suite à la signature l'accord de principe.

La restructuration de Casino pas avant 2024

Le distributeur français, qui compte 200.000 salariés dont 50.000 en France, va donc changer de main à l'issue d'une opération de restructuration et de recapitalisation de Daniel Kretinsky et de ses alliés "au cours du premier trimestre 2024". Le plan promet l'apport de 1,2 milliard d'euros d'argent frais ainsi que la réduction de près de 5 milliards d'euros de dette du groupe. Avant cela, Casino devrait être placé en procédure de sauvegarde accélérée "au mois d'octobre".

À l'étranger, il est prévu aussi de céder les activités de Casino en Amérique latine - notamment au Brésil - pour lesquelles travaillent 150.000 salariés du groupe. Ce plan va entraîner la dilution massive des actionnaires actuels du groupe français. Conséquence : sa maison-mère actuelle, Rallye, elle-même endettée à hauteur de 3 milliards d'euros, est prête à disparaitre. Elle a annoncé jeudi soir qu'elle "n'aurait pas d'autre solution réaliste à terme que la liquidation ou la cessation d'activité".

Kretinsky et ses alliés "heureux", Le Maire apporte son "soutien"

Du côté des candidats à la reprise du distributeur, on accueille avec optimisme la nouvelle de l'accord de principe. Les milliardaires Daniel Kretinsky et Marc Ladreit de Lacharrière se sont dits vendredi "heureux que leur projet industriel de sauvetage à long terme du groupe" ait "rassemblé le soutien des créanciers-clés et des partenaires bancaires", dans un communiqué commun.

D'après eux, l'offre de reprise "permet d'envisager un désendettement significatif du groupe Casino", à l'issue duquel il "pourra tirer tout le profit de ses nombreux atouts, de la qualité de ses emplacements et de l'engagement de ses équipes, n'étant plus pénalisé par son surendettement".

Peu de temps après l'annonce de l'accord de principe, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, lui a exprimé son "soutien" estimant qu'il "ouvre la voie à une solution pérenne pour l'avenir du groupe, et constitue une étape décisive en vue d'un accord définitif à entériner d'ici la fin de l'année". L'Etat suit attentivement l'évolution de ce dossier et avait déjà déclaré le 11 juillet dernier, par la voix du ministre de l'Economie, qu'il serait vigilant sur "l'avenir des 50.000 salariés du groupe" en France et sur le maintien du siège historique du groupe à Saint-Étienne.

Les syndicats restent inquiets

Car malgré l'accord trouvé, les syndicats restent sceptiques : "L'étape qui vient d'être franchie était attendue. Elle ne met pas fin à nos inquiétudes", a déclaré vendredi Jean-Luc Farfal, délégué syndical CFDT groupe Casino. La CGT Casino qualifie l'accord de principe de "la moins pire des solutions à la suite de très mauvais résultats cumulés ces dernières années et à ceux catastrophiques du 1er semestre 2023".

La situation demeure incertaine pour les 50.000 salariés du distributeur français. Daniel Kretinsky et ses alliés se sont toutefois voulus rassurants, indiquant dans leur communiqué que "l'objectif est de maintenir le siège social de la société Casino à Saint-Étienne ainsi que ses effectifs pour porter les défis de croissance de l'entreprise", que "les magasins ainsi que leurs entrepôts doivent voir leurs équipes renforcées avec l'objectif de préserver l'emploi sur l'ensemble du périmètre des magasins".

Ils ont en outre précisé que ces projets "seront mis en œuvre, dès la réalisation de l'opération, sous l'autorité d'un nouveau directeur général", Philippe Palazzi, ancien cadre du distributeur allemand Metro dont Daniel Kretinsky est un important actionnaire, également passé par le géant de l'agroalimentaire Lactalis.