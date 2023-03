CDI seniors, carrières longues, 64 ans : on fait le point sur le texte adopté en commission mixte paritaire

Les ultimes tractations ont eu lieu ce mercredi en commission mixte paritaire. On connait donc désormais le texte final de la réforme des retraites. Le gouvernement a fait d'ultimes concessions à la droite pour éviter le 49.3 et confirmer, comme l'espère la Première ministre Elisabeth Borne, qu'une majorité existe pour voter le texte jeudi. Députés et sénateurs se sont accordés sur une version commune du projet de loi, à huis clos mais quasiment publiquement, les élus de la Nupes décrivant régulièrement ce qui se passait dans la salle de la commission des Affaires sociales.

Sur les grands principes existants : le report de 62 à 64 ans de l'âge légal de départ en retraite, extinction des régimes spéciaux, revalorisation de certaines petites retraites à 1.200 euros, pas de changement. La surcote de 5% pour les mères de familles est dans le texte. Idem pour le CDI seniors conservé... sous forme d'expérimentation. La nouveauté porte sur les carrières longues, point épineux pour les députés LR : la mesure retenue est censée permettre à ceux qui ont commencé à travailler tôt de partir avant 64 ans s'ils ont cotisé 43 ans.

Publicité

Carrières longues : partir avant 64 ans avec 43 ans de cotisations (en théorie)

C'est la nouveauté de cette commission mixte paritaire. Ceux qui ont commencé à travailler tôt devraient pouvoir toujours partir plus tôt. Actuellement, un début de carrière avant 20 ans peut permettre un départ anticipé de deux ans, et une entrée dans la vie active avant 16 ans peut donner droit à une retraite anticipée de quatre ans.

Le dispositif actuel va être "adapté" : ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir un an plus tôt, à 63 ans ; ceux qui ont débuté avant 20 ans pourront partir deux ans plus tôt, soit 62 ans ; ceux qui ont commencé avant 18 ans pourront faire valoir leur droit à la retraite quatre ans plus tôt, soit 60 ans ; ceux qui ont démarré avant 16 ans pourront terminer leur carrière six ans plus tôt, soit 58 ans.

La durée minimale de cotisation, une fois l'âge anticipé atteint, sera désormais fixée à 43 ans cotisés pour toutes les carrières longues. Mais pour le député socialiste Arthur Delaporte, ce ne sera pas forcément 43 ans exactement. "On sait que c'est du pipeau, on sait que c'est une pantalonnade. Je pense que les collègues de la droite qui hésitaient n'ont pas été plus convaincus par cet accord factice de façade et déjà anticipé avant même la tenue de cette commission mixte paritaire" , dit-il.

Comme d'autres (notamment l'économiste Michael Zemmour), le député compare même cette mesure à celle sur les 1.200 euros de retraite pour une carrière complète, longtemps présentée de manière floue et approximative par la majorité, et dénoncent un trompe-l'œil similaire.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Un "CDI seniors" validé... sans être sûr d'exister

Un nouveau type de CDI sera créé à titre expérimental pour faciliter l'embauche des demandeurs d'emploi de longue durée de plus de 60 ans. Avec ce "CDI seniors" ("contrait de fin de carrière" dans le texte), l'employeur serait exonéré de cotisations familiales s'il embauche des salariés de plus de 60 ans. Il pourrait mettre un terme au contrat en plaçant à la retraite le salarié qui remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Un point majeur pour le patron des LR, Bruno Retailleau. "Il n'y aura pas de Commission mixte paritaire conclusive sans CDI sénior" , prévenait Bruno Retailleau ce mercredi matin sur France Inter , considérant qu'il s'agissait là "bien sûr" d'une ligne rouge.

La version finale est toutefois en-deça de ce que demandait l'opposition de droite. Ce contrat pourrait même ne pas exister du tout : il est prévu de le créer uniquement si la négociation interprofessionnelle prévue entre syndicats et patrons sur "l'emploi des seniors demandeurs d'emploi de longue durée" n'aboutit pas à un accord. Et même dans ce cas, le "CDI seniors" ne concernerait que les chômeurs de longue durée, sur une période expérimentale jusqu'en septembre 2026, et l'exonération ne serait valable que les douze premiers mois du contrat. Là encore, le diable est dans les détails.

Le report de l'âge légal de départ en retraite à 64 ans

C'était le point de crispation le plus important pour les opposants qui défilent actuellement contre la réforme, et il est toujours présent dans la version finale : le texte prévoit que l'âge légal de départ en retraite soit relevé progressivement de 62 à 64 ans, au rythme de trois mois par an à partir du 1er septembre 2023 jusqu'en 2030. Toutefois, les travailleurs handicapés pourront partir en retraite à partir de 55 ans, et ceux en invalidité à 60 ans.

L'allongement de la durée de cotisation à 43 ans

Pour obtenir une pension "à taux plein", sans décote, la durée de cotisation requise passera de 42 ans (soit 168 trimestres) actuellement à 43 ans (soit 172 trimestres) d'ici 2027, au rythme d'un trimestre par an. Cet allongement était déjà prévu par la réforme Touraine de 2014, mais sur un calendrier moins resserré. L'annulation de la décote restera maintenue à 67 ans pour ceux qui n'auront pas tous les trimestres requis.

La fin des régimes spéciaux

La plupart des régimes spéciaux existants (donc ceux de la RATP, des industries électriques et gazières, de la Banque de France notamment) disparaîtront progressivement selon la "clause du grand-père", déjà mise en œuvre à la SNCF. La mesure ne s'appliquera donc qu'aux nouveaux embauchés.

Certaines petites retraites revalorisées à 1.200 euros

Les pensions des futurs retraités justifiant d'une "carrière complète" à taux plein, donc 43 ans de cotisations à terme, ne pourront pas être inférieures à 85% du Smic, soit environ 1.200 euros brut par mois au moment de l'entrée en vigueur de la réforme. Cette revalorisation bénéficiera aussi aux retraités actuels justifiant des mêmes critères.

Longtemps présentée comme la mesure sociale majeure du texte, parfois de manière très déformée par des représentants de la majorité (dont certains assuraient qu'il s'agissait d'une retraite minimum pour tous), elle a été largement battue en brèche par l'opposition, les économistes et les journalistes ces dernières semaines : Olivier Dussopt avait finalement reconnu qu'elle ne concernerait, au mieux, que 20.000 personnes en France, à savoir celles qui ont une carrière complète à taux plein et dont la retraite aurait été inférieure à 85 % du Smic sans la réforme.

La création d'un "index senior"

Un "index seniors" va être créé pour mieux connaître la place des salariés en fin de carrière dans les entreprises. Il sera obligatoire dès cette année pour les entreprises de plus de 1.000 salariés, un seuil abaissé à 300 salariés en 2024. Sa non-publication sera passible de sanctions, comme pour l'index de l'égalité professionnelle femmes/hommes.

Par ailleurs, les règles du cumul emploi-retraite seront modifiées afin que les retraités reprenant une activité professionnelle améliorent leurs pensions. La retraite progressive, qui permet de passer deux ans à temps partiel avant de partir en retraite, sera "assouplie".

Une surcote jusqu'à 5% pour les mères de famille

C'était une des propositions des sénateurs LR lors du vote du texte : une surcote de pension allant jusqu'à 5% sera accordée aux femmes qui, sous l'effet des trimestres validés au titre de la maternité et de l'éducation des enfants, dépasseront les 43 annuités requises pour une pension à taux plein, un an avant l'âge légal de départ.

Le nombre de trimestres pour éducation attribués à la mère, dans le partage entre parents, est augmenté. La majoration de pension pour enfants sera étendue aux professionnels libéraux et aux avocats. Les orphelins pourront bénéficier de la réversion de la pension de leurs parents.

Une manière de compenser (un peu) le fait que la réforme soit globalement plus défavorable aux femmes qu'aux hommes, celles-ci ayant plus souvent des carrières hachées et occupant des postes moins rémunérés (donc donnant droit à une retraite inférieure).

Les critères de pénibilités revus

Le compte professionnel de prévention, qui prend déjà en compte le travail de nuit et d'autres critères de pénibilité, pourra être utilisé pour financer un congé de reconversion professionnelle, l'une des mesures-clés de la réforme pour contourner la question de la pénibilité. Le gouvernement espère qu'il permettra aux salariés de ne pas effectuer les dernières années de leur carrière dans un métier aussi pénible qu'à leurs débuts.

D'autres critères comme le port de charges lourdes, les postures pénibles et les vibrations mécaniques seront, eux, pris en compte au moyen d'un nouveau "fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle". Chez les fonctionnaires, les "catégories actives" englobant notamment les policiers, pompiers et aides-soignantes conserveront leur droit à un départ anticipé.

Suffisant pour convaincre les LR ?

Une question demeure : est-ce que le texte élaboré en commission mixte paritaire peut convaincre la vingtaine d'élus LR réfractaires de voter la réforme ? Pas tous, admet le patron du groupe Olivier Marleix. "Dans mon groupe il y a des députés qui ne souhaiteront pas voter cette réforme et c'est le cas aussi dans la majorité", dit-il. La majorité où, effectivement, ça tangue aussi. D'après les informations de France Inter, quelques abstentions s'annoncent chez Renaissance et au Modem. Cela se complique aussi chez Horizons. Une réunion informelle de députés du parti d'Edouard Philippe s'est tenue mercredi matin et six ou sept hésitent. Ce qui rend l'issue d'un vote incertaine.

La journée de jeudi sera décisive. L’Élysée assure toujours tout faire pour aller au vote jeudi et éviter le 49.3. Emmanuel Macron a réuni Elisabeth Borne, le ministre du Travail Olivier Dussopt et celui des Relations avec le Parlement Franck Riester mercredi soir à l’Élysée.