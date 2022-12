Ce 31 décembre 2022 en passe de devenir le plus doux depuis le début des relevés

Jusqu’à son dernier jour, 2022 restera une année emblématique du changement climatique. Elle est déjà, selon Météo France, l’année la plus chaude jamais enregistrée en France depuis le début des mesures en 1900. Les différents épisodes de canicule de l’été ont aussi fait exploser des records de températures . Enfin, ce jour de la Saint-Sylvestre doit devenir le plus doux jamais enregistré . "Ainsi, si les prévisions de températures sont exactes, nous battrons le précédent record de 2017 de trois degrés pour la seule journée du 31", explique Patrick Galois, prévisionniste pour Météo France, à franceinfo . La carte rouge écarlate des prévisions de BFM partagé par Clément Sénéchal, de Greenpeace France, interpelle.

Jusqu'à 25 degrés dans le Sud-Ouest

"Dans tous les cas, la journée figurera parmi les trois ou quatre journées les plus douces jamais observées en décembre, la plus douce restant celle du 16 décembre 1989", ajoute la prévisionniste. Samedi après-midi, il était attendu jusqu’à 25 degrés localement dans le Sud-Ouest, 18 degrés sur la Côte d’Azur, 15 degrés en Bretagne. "L’excédent thermique pourrait flirter avec les huit degrés", estime Météo-France, ce qui est très rare. La barre symbolique des huit degrés au-dessus des normales de saisons a été dépassée, à l’échelle du pays, qu’à trois reprises : le 16 décembre 1989 (+8,8 degrés), suivi de le 3 février 2020 (+8,5 degrés) et le 18 juin 2022 (+8,2 degrés).

Des records battus partout en France

Selon France Bleu Belfort-Montbéliard, ce 31 décembre est le plus doux jamais observé en Franche-Comté, affirme le prévisionniste Ilyes Ghouil, créateur du site Météo Franche-Comté . Le thermomètre a frôlé les 17 degrés samedi à Giromagny, une commune à 15 kilomètres de Belfort.

D'après le compte Twitter de la Chaîne Météo , Fougères (Ille-et-Vilaine, 17,1 degrés), Rennes (Ille-et-Vilaine, 18 degrés), Lisieux (Calvados, 17,6 degrés), Roubaix (Nord, 16,5 degrés), Villefranche-sur-Saône (Rhône, 19,9 degrés), ont battu le record de douceur mensuel. "À 15 heures, plus de 90 stations météo du réseau principal et secondaire ont battu ou égalé leur record mensuel de températures", écrit Anthony Grillon, du site Meteo Contact .

Un lien avec le changement climatique

Cette journée ne devrait pas détrôner celle du 16 décembre 1989 comme journée la plus douce pour un mois de décembre, avec une température moyenne de 14,7 degrés. Ce 31 décembre 2022 "devrait rentrer dans le top 5 de journées les plus douces de décembre, avec le 4 décembre 1953 (14,2 °C), le 4 décembre 1961 (13,7 °C), au coude-à-coude avec le 5 décembre 2006 (13,5 °C)" note Météo-France dans sa note publiée jeudi. Ces températures ne touchent pas seulement la France, mais toute l’Europe, comme le montre cette carte partagée par la sénatrice écologiste Mélanie Vogel.

Ces températures, hautes pour la saison, n'ont rien de normales. "Cette vague de douceur hivernale exceptionnelle est en cohérence avec le changement climatique", écrit Météo-France dans ses prévisions . "La raréfaction des vagues de froid est un marqueur du changement climatique : la dernière vague de froid à l’échelle du pays remonte à février 2012 … bientôt 10 ans."