Ce détective d'art affirme avoir retrouvé le "Précieux sang" du Christ, relique sacrée volée en juin à Fécamp

C'est une relique exceptionnelle qui semble bien avoir été miraculeusement retrouvée. Un détective d'art néerlandais affirme avoir récupéré la relique du "Précieux sang" du Christ. Il s'agit de l'un des objets les plus sacrés de l'Église catholique. Cela fait 1.000 ans que ce reliquaire doré contenant deux fioles, avec à l'intérieur de supposées gouttes de sang du Christ, est conservé à l'abbaye de la Sainte-Trinité de Fécamp en Normandie. Sauf qu'il avait été volé dans la nuit du 1er au 2 juin. Depuis, plus aucune nouvelle... Jusqu'à ce retour quasi miraculeux. Les voleurs auraient contacté le chercheur d'art.

Si la relique du précieux sang du Christ a été retrouvée, c'est grâce à Arthur Brand. Ce détective néerlandais, surnommé "l'Indiana Jones du monde de l'art", dit avoir été approché par les voleurs, qui ne savaient plus quoi faire en faire. "C'est invendable. Ils ont donc pensé à le détruire. Mais ils m'ont aussi demandé, 'peut-être que M. Brand, vous pouvez le récupérer et le rendre à l'Abbaye ?' Alors, bien sûr, j'ai dit oui. J'ai dit : 'vous savez, ne le détruisez pas. Mettez-le à ma porte.' Et c'est ce qui s'est passé." Il poursuit : " Je pense que le voleur n'avait aucune idée de ce qu'il avait volé. Vous savez, que vous soyez catholique ou non, se faire voler le sang de Jésus chez vous, cela ne porte pas chance."

A travers cette expérience, cet homme catholique dit avoir été "aussi proche que possible de Jésus et de la légende du Saint Graal".

La police néerlandaise s'est donc rendue chez lui et a récupéré la relique, qu'elle doit encore authentifier. Elle recherche également le voleur, en collaboration avec la police française. Celle-ci récupérera ensuite l'objet, pour qu'il soit rendu à l'abbatiale de Fécamp, "espérons le, pour 2.000 ou 3.000 ans ", conclut le détective.

Un soulagement pour la communauté catholique normande

Cette découverte est un soulagement pour Monseigneur Jean Luc Brunin, l'évêque du Havre : "Cela avait évidemment fait un gros choc sur la population de Fécamp", raconte-t-il. Ce 14 juin, une cérémonie de vénération du "Précieux sang" du Christ devait avoir lieu, comme tous les ans. "Cette année, on a dû célébrer cette fête sans la relique", poursuit-il, "donc c’est une heureuse surprise parce qu’on se demandait [si on allait la] retrouver un jour !"

Les deux fioles devraient rejoindre la Normandie d’ici quelques semaines. Et cela fait une affaire résolue de plus au palmarès de l'Indiana Jones de l'art, Arthur Brand. Le détective avait déjà retrouvé une statue des chevaux en bronze d'Hitler, grandeur nature, ou encore une bague d'Oscar Wilde.