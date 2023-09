Ce mois de septembre a été le mois le plus chaud jamais enregistré en France

Alors qu'un nouvel épisode de chaleur traverse la France ce week-end, avec des températures proches de 34° dans la partie sud , les derniers relevés mensuels effectués par Météo France confirment que le pays connaît son mois de septembre le plus chaud jamais mesuré.

Une température moyenne de 21,5°C

Après un été exceptionnellement chaud, une canicule hors du commun au début du mois et cette vague de chaleur qui débute, "on est d'ores et déjà totalement sûrs que ce mois de septembre sera le plus chaud jamais enregistré en métropole", "avec une température moyenne de 21,5°C" encore provisoire, soit au moins 3,5°C au-dessus des normales des trois précédentes décennies, a précisé la climatologue Christine Berne lors d'un point presse.

L'année 2022 avait déjà généré plusieurs alertes de la part des prévisionnistes , mais les relevés sur les mois déjà écoulés de 2023 ne laissent plus aucun doute, alors que les records de chaleur s'enchainent depuis le printemps .