"Ce n'est pas la viande qui est en cause" dans le réchauffement climatique : pourquoi Gérard Larcher se trompe

Interrogé ce mercredi matin sur France Inter sur les efforts faits au Sénat pour plus de sobriété, Gérard Larcher explique que le Palais du Luxembourg s'organise depuis deux ans pour réduire la facture de chauffage, d'eau, d'électricité... mais pas la consommation de viande. "Ce n'est pas la viande qui est en cause", répond le président Les Républicains du Sénat.

Une réflexion qui n'a pas manqué de faire réagir les auditeurs de France Inter. "Quel dommage d'entendre Gérard Larcher mettre de côté la consommation de viande dans les efforts des élus alors que c'est l'un des leviers les plus importants au niveau individuel", souligne l'un d'eux. Le président du Sénat tente alors de se justifier en expliquant que "les émissions de CO2 c'est 14 % le transport aérien, près de 14 % le transport maritime mais, pardonnez-moi, la part de la viande, c'est comme le barbecue, comme les jets privés, c'est pas négligeable, les agriculteurs sont attentifs à tout ça, mais n'en faisons pas le bouc émissaire de nos propres faiblesses".

Derrière cette tournure de phrase alambiquée, on perçoit un manque de connaissances sur le sujet. L'occasion donc de faire le point.

Un Français émet plus de CO2 à cause de sa consommation annuelle de viande qu'à cause de l'avion

Fin mai, le journal Le Monde a calculé la répartition des émissions d'équivalent CO2 par habitant en fonction des différentes activités. Sur les 9,9 tonnes de CO2 émises chaque année par un Français en 2019, plus de 2 tonnes sont dus à la voiture. La consommation de viande arrive en troisième position, avec 920 kg. L'avion est plus bas dans le classement, avec 430 kg de CO2 émis par chaque Français, en moyenne.

Cela ne signifie pas que démarrer un Airbus est moins polluant que planter sa fourchette dans un steak mais que sur une année, manger de la viande plusieurs fois par jour est plus polluant que de prendre quelques fois l'avion dans sa vie.

Cela ne signifie pas non plus qu'il faut stopper l'élevage - nécessaire notamment pour la biodiversité - mais que réduire sa consommation, et donc la production, fait partie des leviers à actionner pour gagner en sobriété, surtout quand on est un gros consommateur. Cela fait d'ailleurs partie des recommandations du GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) pour agir concrètement sur ses émissions de gaz à effet de serre. Tout comme privilégier la marche ou le vélo à la voiture ou encore le train à l'avion.

Infographie du Monde sur les leviers pour agir sur son empreinte carbone. - Le Monde

Les différentes étapes de la production de viande sont très polluantes

Mais pourquoi la consommation de viande est-elle tant émettrice de CO2 ? Avant d'arriver dans nos assiettes, la viande passe par plusieurs étapes particulièrement gourmandes en ressources. "Les émissions de gaz à effet de serre liées à la production de viande sont causées par la production, la transformation et le transport de l’alimentation pour les animaux (épandage d’engrais, passage des tracteurs, transport, parfois importation de l’autre bout du monde, etc.), la digestion des bovins (surtout des animaux polygastriques : bovins, ovins, etc.), la gestion des déjections animales et enfin la transformation et le transport des produits animaux", rappelle le Réseau action climat .

La consommation de bœuf particulièrement émettrice de CO2

L'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) a comparé les émissions de quelques aliments. Il ressort de ce comparatif qu'effectivement la consommation de viande est très émettrice de CO2, particulièrement la viande de bœuf. Arrivent ensuite les produits laitiers, comme le beurre doux.

Sur le portail du gouvernement consacré à l'environnement , il est donc conseillé de "privilégier des aliments cultivés en saison, produits localement selon des modes de culture soutenables". Par exemple, "une tomate produite hors saison émet sept fois plus de gaz à effet de serre que lorsqu’elle est cultivée en saison. Pour les haricots verts, les émissions de gaz à effet de serre sont multipliées par 32 dans le cas d’une importation par avion, par rapport à une production locale."