Ce qu'il faut savoir sur Bard, l'IA générative de Google qui veut faire oublier ChatGPT

Google se (re)lance dans la bataille. Plus de six mois après le lancement de ChatGPT en version accessible à toutes et tous et l'essor de son moteur d'intelligence artificielle générative GPT3, Alphabet vient de rendre accessible Bard, son outil en langue anglaise concurrent à celui d'OpenAI, dans 180 pays (il n'était jusqu'ici accessible qu'aux États-Unis et au Royaume-Uni).

Lors de la I/O, sa conférence annuelle de présentation des nouveautés, la maison mère de Google a également annoncé une implémentation de Bard dans ses outils grand public, notamment la recherche en ligne. Voici ce qu'il faut savoir sur ce nouveau chatbot qui débarque dans un marché en pleine expension.

Alors, ça ressemble à quoi ?

Lancé à la hâte en accès public fin mars, Bard est un robot conversationnel d'intelligence générative à qui l'on peut poser des questions et qui génère des réponses sur la base de son apprentissage profond... En clair, il est capable de générer du texte comme des emails, des lignes de code ou des poèmes, en posant des questions dans une interface de dialogue bien distincte du moteur de recherche (pour l'instant). C'est à dire à peu près comme ChatGPT.

Capture d'écran de Bard, en anglais.

Il doit, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, devenir capable de gérer les images, tant en générer que les intégrer dans les échanges questions/réponses avec le robot.

Quelle est la différence avec ChatGPT ?

Il n'y en a pas vraiment : ChatGPT et Bard sont tous les deux des robots conversationnels d'intelligence artificielle générative qui fonctionnent sur le même principe mais dont, évidemment, le socle est différent. ChatGPT est développé par OpenAI, une entreprise californienne largement financée par Microsoft, et qui repose sur un modèle de langage appelé GPT, pour "Generative Pre-trained Transformer" en bon français.

Bard, lui, est développé par Alphabet, maison mère de Google et se base sur LaMDA, "Language Model for Dialogue Applications" et se targue de pouvoir disposer des "informations du monde réel" grace au moteur de recherche. Meta (Facebook) a également développé son propre modèle, LLaMA.

Qui peut y accéder ?

Pour l'instant quasi tout le monde... sauf nous, les Français (et les Européens) ! Et on ne sait pas vraiment pourquoi. C'est d'ailleurs l'annonce de ce mercredi : Alphabet a annoncé rendre disponible cet outil au grand public dans 180 pays, à l'exception, notamment, de la France, comme l'a confirmé Google à nos confrères de Numerama .

Aujourd'hui, la seule solution pour tester Bard depuis l'hexagone est d'aller sur le site officiel avec un VPN, outil qui permet de masquer votre position géographique et de faire croire que vous vous trouvez, par exemple, aux Etats-Unis. Le déploiement devrait être progressif.

Quelles sont les langues qu'il comprend ?

Le robot ne comprend pour l'instant que l'anglais, le japonais et le coréen. A terme, Google a indiqué vouloir le rendre opérationnel dans 40 langues différentes.

Quelles sont les pistes de développement évoquées par Google ?

Lors de sa conférence de présentation, Google a expliqué vouloir développer Bard dans ses outils, notamment faire évoluer les pages de résultats de son moteur de recherche (le plus célèbre d'Internet), concurrencé aujourd'hui par l'intégration de ChatGPT à Bing de Microsoft. Les deux firmes ont leur même objectif : que la recherche en ligne soit accompagnée d'un assistant virtuel intelligent.

Le groupe Alphabet réfléchit à des extensions de Bard dans ses applications Maps, Docs ou Gmail (comme Microsoft qui veut insérer ChatGPT dans la suite Office) et une mise à disposition d'une boîte à outils pour les entreprises qui veulent concevoir leurs propres outils d'IA générative, sur la base du moteur de Google, avec leurs propres données.

Qu'en disent les experts du sujet ?

En mars, le groupe californien avait été largement critiqué sur le lancement précipité de son outil, perçu comme un rattrapage du lancement de ChatGPT par OpenAI. Mais en perfectionnant son outil, Google pourrait bien combler certains (gros) défauts de son concurrent. Sa gratuité, sa connexion en temps réél à Internet, son lien déjà établi pour exporter du contenu généré vers un mail ou un document texte, ou bien encore sa connaissance, qui ne s'arrête pas en 2021 contrairement à ChatGPT. Bard propose également plusieurs versions de réponse directement, comme le note cet expert des IA :

Par ailleurs, certains pontes de la recherche sur l'intelligence artificielle ont alerté ces dernières semaines sur les dangers de leur développement. Geoffrey Hinton, considéré comme l'un de ses pères fondateurs, a démissionné de Google pour parler plus librement et a affirmé que la "menace existentielle" que représente les IA pour l'humanité était "sérieuse et proche".