Ce qu'il faut savoir sur ces spectacles de drones qui pourraient (un jour) remplacer les feux d'artifice

À La Teste de Buch (Gironde), ce ne sont pas des feux d'artifice que pourront admirer les riverains ce 13 juillet, mais des drones . La commune, durement touchée par un incendie l'an dernier, a opté cette année pour un spectacle de robots volants sur le thème des océans et des fonds marins, qui n'en sera pas moins lumineux et coloré.

Face à la publication d'arrêtés préfectoraux interdisant les tirs de feux d'artifice à moins de 200 mètres des zones boisées en raison de la sécheresse, notamment dans les départements des Yvelines et de Seine-et-Marne , d'autres villes pourraient à l'avenir décider de privilégier les robots à la pyrotechnie. Mais comment s'organise un spectacle de drones ?

Des drones ordinaires modifiés

À l'origine, les drones qu'utilisent les entreprises organisant ces spectacles ne sont pas adaptés aux shows lumineux. Une fois les engins réceptionnés, des modifications s'imposent : "On enlève la caméra et à la place, on installe une LED car les drones avec des lumières, ça n'existe pas dans le commerce", explique Camille Beaumont, responsable marketing de Dronisos, une entreprise implantée à Bègles (Gironde), et qui organise le spectacle de La Teste de Buch. "On rajoute aussi un GPS pour gagner en précision lors du vol". Au total, Dronisos possède 5.000 drones. Quatre cent prendront part à la prestation de La Teste de Buch le 13 juillet.

Les drones alignés au sol dans leur zone de décollage à Arcachon (Gironde) - Dronisos

Pour le pilotage, du logiciel et peu d'humain

"On n'a pas 400 pilotes avec une télécommande derrière chaque drone", s'amuse Camille Beaumont. "Ce serait trop difficile pour se coordonner !". Alors comment la flotte de petits robots volants est-elle pilotée ? Tout est informatisé, avec des logiciels développés en interne par les ingénieurs de l'entreprise. En discutant avec les clients, ils établissent un plan de vol qui est ensuite programmé dans les drones.

Mais le jour du spectacle, une présence humaine reste nécessaire : "Des opérateurs qui ont leur brevet de pilote et un "show manager" s'assurent du bon déroulé de l'événement", précise Camille Beaumont. Et cela requiert de la concentration : en moyenne, un spectacle dure 13 à 15 minutes pour un coût compris entre 40.000 et 50.000 euros.

Zone de décollage et aviation civile

Outre les séances de répétition de l'exhibition en amont pour s'assurer que tout fonctionne correctement, le logiciel de programmation des vols intègre des données de sécurité. "Par exemple, dans notre logiciel, on sait que les drones doivent être au minimum à 1,5 mètre les uns des autres pour éviter les collisions", explique la responsable du marketing de Dronisos. Ensuite, une fois sur le terrain pour préparer un spectacle, d'autres considérations sécuritaires entrent en ligne de compte.

Les plans de vol et les drones doivent être validés par la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC). Enfin, pour éviter tout incident, une zone de décollage et de vol est établie. "Aucun public ne doit se trouver sous cette zone et à proximité", précise Camille Beaumont. Pour cela, on établit un périmètre de sécurité de 100 mètres autour".

L'aléa de la météo

Comme pour les feux d'artifice classiques, la météo est un facteur prépondérant dans la tenue du spectacle. En cas de vent trop fort ou de pluie, même légère, les drones ne peuvent pas voler, car l'humidité risquerait d'endommager leurs circuits électroniques.

Mais un des avantages des drones est qu'ils peuvent être utilisés en intérieur et donc éviter les intempéries, contrairement aux engins pyrotechniques. Camille Beaumont ne veut cependant pas opposer les robots volants aux feux d'artifice : "Avec les drones ont peut raconter une histoire, créer des figures en 3D et écrire des mots dans le ciel, note-t-elle. Mais les feux d'artifice restent un art millénaire qui a encore de l'avenir !"