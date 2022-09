Ce qu’il faut savoir sur le procès de l’attentat du 14 juillet à Nice, en six questions

Six ans après l'attaque au camion-bélier sur la Promenade des Anglais, le procès s’ouvre ce lundi à Paris. L’audience va durer trois mois et demi au palais de justice de la capitale. Trois mois et demi pour se replonger dans l’horreur de cette nuit-là . Un soir de fête nationale.

Que s’est-il passé ?

Le 14 juillet 2016, alors que le feu d’artifice vient de se terminer sur la Promenade des Anglais à Nice, un camion fou fait irruption et fonce dans une foule de 25 000 personnes. Sur le trottoir, feux éteints, le 19 tonnes blancs roule à vive allure. Il parcourt près de 2 km avant de stopper sa course. En quatre minutes et dix-sept secondes, 86 personnes sont tuées - dont 15 mineurs -, 318 blessées et des milliers traumatisées.

Qui est l’auteur de l’attentat ?

Mohamed Lahouaiej-Bouhlel, un Tunisien de 31 ans, a été tué par les forces de l’ordre au volant du camion qu’il avait loué pour perpétrer cet attentat. Il ne sera donc pas jugé mais son parcours sera forcément évoqué à l’audience.

Ce chauffeur-livreur, arrivé en France neuf ans avant son passage à l’acte, était le père de trois enfants. Il était connu par la police notamment pour des faits de violences conjugales envers sa femme. Elle avait plusieurs fois porté plainte. Fasciné par la violence, Mohamed Lahouaiej-Bouhlel s’est radicalisé en quelques semaines. Il avait pourtant toujours bu, fumé et mangé du porc.

Qui sont les accusés ?

Huit personnes, sept hommes et une femme, sont accusés devant la cour d’assises spécialement composée. Les trois principaux accusés connaissaient le conducteur du camion mais ils n’ont pas participé directement à l’attentat. On leur reproche d’avoir eu connaissance de la radicalisation du terroriste, d’avoir effectué des démarches pour lui procurer une arme et de l’avoir aider dans ses préparatifs, sans savoir ce qu’il prévoyait précisément. Ces trois accusés sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. Ils risquent vingt ans de réclusion criminelle ou la perpétuité pour l’un d’entre eux, en état de récidive.

Les cinq autres accusés ne connaissaient pas le terroriste. L’un est en fuite, les autres, quatre Albanais, n’ont jamais vu Mohamed Lahouaiej-Bouhlel. Ils sont jugés pour du trafic d’armes. Ils encourent entre cinq et dix ans de prison.

Qui sont les victimes ?

Pour l’instant, 865 personnes blessées, traumatisées ou proches des victimes décédées, se sont constituées parties civiles au procès. Mais de très nombreuses autres victimes ont l’intention d’en faire la demande à l’ouverture de l’audience. Parmi ces victimes, de nombreux mineurs, venus assister au feu d’artifice en famille. Un dispositif spécial a donc été mis en place pour accueillir et accompagner ces enfants tout au long du procès.

Comment va se dérouler le procès ?

L’audience est prévue pour se tenir jusqu’à la mi-décembre, dans l’immense salle d’audience qui a accueilli le procès des attentats du 13 novembre 2015 l’année dernière.

Elle sera également retransmise à Nice, au sein du palais des congrès Acropolis, dans deux salles de 700 places au total pour accueillir les parties civiles, la presse et le public qui souhaitent suivre les débats. Et, pour les parties civiles uniquement, ces débats seront retransmis via une webradio dédiée, traduite en anglais pour ceux qui le souhaitent et accessible partout dans le monde à l’exception de certains pays comme la Russie ou l’Ukraine. Plus d’une trentaine de nationalités différentes sont en effet représentées parmi les victimes.

Est-ce qu’il sera question du dispositif de sécurité ?

Les moyens policiers, les plots, les contrôles ou barrages étaient-ils suffisant ce soir-là ? Beaucoup de victimes s’interrogent sur de possibles failles dans le dispositif. Néanmoins, ce procès n’est pas celui de la sécurité. Une information judiciaire est toujours en cours à ce sujet. Le maire de Nice, son premier adjoint, le préfet ainsi que son directeur de cabinet ont été interrogés par les juges d’instruction. Jusqu’ici, personne n’a été mis en cause.