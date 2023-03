Ce que l'on sait du nouveau réseau social que prépare Meta face à Twitter

C'est une annonce surprise qu'a faite Meta, le groupe propriétaire notamment des réseaux sociaux Facebook et Instagram, vendredi soir : sur la newsletter spécialisée Platformer, Meta a annoncé construire "un réseau social décentralisé autonome pour partager du texte en temps réel".

"Nous croyons qu'il y a une opportunité pour un espace à part où les créateurs de contenu et les personnalités publiques peuvent partager des publications sur les sujets qui les intéressent", affirme Meta dans le courrier envoyé à Platformer. En lisant ces lignes, on croit reconnaître la description d'un autre réseau social bien connu, et qui traverse une crise existentielle : Twitter.

Terrain fertile

La prise de contrôle de Twitter par Elon Musk a entraîné certains départs, et surtout de sérieux doutes sur sa pérennité. Le patron de Tesla a licencié plus de la moitié de la masse salariale de l'entreprise, pris des décisions controversées comme la restriction de certaines fonctions aux comptes payants et la réintégration de comptes bannis, et les pannes techniques se multiplient depuis plusieurs semaines. Autant de signaux qui peuvent faire du marché du "micro-blogging" un terrain fertile pour Meta.

Mais la vision de l'entreprise de Mark Zuckerberg a plusieurs aspects surprenants pour un projet émanant des GAFA, les géants de la Silicon Valley : le réseau social sur lequel travaille le groupe serait décentralisé et interopérable.

Un réseau reposant sur plusieurs serveurs indépendants

Qu'est-ce que cela signifie ? Décentralisé, cela veut dire que le réseau n'est pas contrôlé par une seule entité, et qu'il reposé sur plusieurs serveurs, appartenant à plusieurs personnes ou organisations. En cela, ce nouveau réseau social se rapprocherait de Mastodon, le challenger de Twitter, qui a connu un véritable regain d'intérêt depuis la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk. Interopérable, cela voudrait dire que ce nouveau réseau social pourrait communiquer avec d'autres, et notamment avec Mastodon.

Dans les deux cas, cela constituerait une véritable nouvelle approche pour Meta, connue pour avoir bâti avec Facebook une architecture extrêmement centralisée, souvent contestée pour son traitement des données privées des utilisateurs et utilisatrices. Ce serait aussi à rebours de la politique de Twitter, qui en décembre dernier avait pris l'initiative de masquer tout lien vers un autre réseau social.

Le dirigeant d'Instagram à la tête de ce projet "P92"

Pour l'instant, toujours selon Platformer, les travaux sur ce réseau social en sont à leurs balbutiements. La veille, un autre site américain avait évoqué le projet sous un nom de code : P92. Plusieurs indices laissent penser qu'elle sera plus proche d'Instagram que de Facebook : c'est le directeur d'Instagram, Adam Mosseri, qui est à la tête du projet. Et cette nouvelle appli, bien qu'indépendante, permettrait de se connecter avec ses identifiants Instagram – la célèbre application ayant elle-même ajouté une touche de texte à son interface, avec des "notes" qu'il est possible de laisser sur son profil.

Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été formulée. Le terrain laissé en partie libre par Twitter attire les regards : il y a quelques jours, le fondateur et ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a lancé la version "beta" de son nouveau réseau social, BlueSky, lui aussi décentralisé, qui ressemble en tous points à Twitter.