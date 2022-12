Décret sur l'assurance chômage publié avant Noël : un ministre regrette "un raté sur la forme"

"C'est inadmissible", "c'est de très mauvais goût" : les manières du gouvernements ne passent pas auprès des syndicats interrogés par l'AFP et France Inter. Le ministère du Travail Olivier Dussopt a en effet envoyé aux partenaires sociaux un projet de décret de mise en œuvre de l'assurance chômage le 23 décembre, veille de Noël. Problème : le texte durcit discrètement les règles d'indemnisation par rapport à ce qui avait été présenté le 21 novembre. Le projet de décret a été envoyé au Conseil d'Etat, qui doit se pencher dessus en début d'année. On fait le point sur ce que contient le texte.

La surprise : jusqu'à 40% de réduction de la durée d'indemnisation

Comme annoncé fin novembre, ce texte prévoit trois scénarios, en fonction de l'état du marché de l'emploi. La logique étant qu'en période où les emplois ne trouvent pas preneurs, réduire la durée d'indemnisation inciterait les personnes aux chômage à prendre un emploi.

Avec le taux de chômage actuel, à 7,3% le décret prévoit une baisse de 25% de la durée d'indemnisation pour tous les demandeurs d'emploi qui ouvrent leurs droits au chômage à partir du 1er février, en métropole. Ainsi, si aujourd'hui, un employé qui a travaillé dix mois a le droit à une indemnité chômage de dix mois, avec la réforme, il n'a plus le droit qu'à sept mois et demi. Un plancher minimal de six mois sera préservé.

Si le taux de chômage devait passer en dessous des 6%, la durée d'indemnisation serait largement réduite, de 40% et non plus de 25%. C'est la grande nouveauté de ce décret. Mais le texte s'applique du 1er février au 31 décembre 2023, or il n'y a quasiment aucune chance que le chômage passe sous la barre des 6% au cours de cette période. Un tel taux n'a pas été observée en France depuis 1980. Mais le gouvernement compte atteindre le plein emploi (environ 5%) en 2027, et dans ce cas-là, la réduction de 40% (si elle est toujours en vigueur à ce moment là) s'appliquerait.

En off, un conseiller de l'exécutif reconnaît d'ailleurs que cette diminution de 40% de durée d'indemnisation n'a quasiment aucune chance d'être appliquée, dans la mesure où le décret ne s'appliquera que jusqu'au 31 décembre 2023. "Dans nos prévisions, dans tous les cas, on ne tombe pas sous les 6% [de chômage] dans les 11 mois où le décret s'applique".

À l'inverse, le projet de décret dit que lorsque les demandeurs d'emploi arriveront en fin de droits, si le taux de chômage est au-dessus de 9% ou en progression de 0,8 point sur un trimestre, leur durée d'indemnisation reviendra au niveau d'aujourd'hui.

Un ministre regrette "un raté sur la forme"

Dans l'entourage d'Olivier Dussopt, on indique que cette réduction de 40% est "assumée et les partenaires sociaux savaient qu’on allait présenter un nouveau stade 'plein emploi'". Les syndicats s'attendaient effectivement à une diminution en cas de fort taux d'emploi, mais pas à ce point là. "40% c'est énorme ! Franchement c'est inadmissible. Dans l'adéquation entre une personne qui recherche un emploi et une entreprise qui recherche une personne, il y a des questions de qualification, de mobilité géographique", déplore sur France Inter François Hommeril, du syndicat CFE-CGC, allant dans le sens de tous les syndicats d'employés. "Il s'agit pour le gouvernement de considérer que toute personne qui est au chômage l'est un petit peu par sa faute (...) tout cela est faux", dénonce François Hommeril. "C'est de la pure déloyauté", dénonce aussi Laurent Berger, de la CFDT, qui s'est dit "stupéfait" de découvrir ce décret un 23 décembre.

Même si ce n'est qu'un "ballon d'essai", l'exécutif voudrait donc taper fort pour inciter les syndicats à se positionner. Ils donneront leur avis sur ce décret le 10 janvier, via la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP). Toutefois, son avis est purement consultatif, puisque dans le cadre de la loi sur "le fonctionnement du marché du travail" , le gouvernement peut décider des règles de l'assurance chômage par décret. Mais leur avis servira sans doute pour la suite, puisque les syndicats et le patronat devront négocier de nouvelles règles pour le 1er janvier 2024, indique l'AFP.

Le gouvernement assume : voilà donc la version officielle. Mais un ministre regrette auprès de France Inter "un raté sur la forme". "C'est une maladresse de sortir le décret comme ça, sans en parler aux syndicats, même pas à Laurent Berger. Dans le contexte, avec des contestation sur la réformes des retraites à venir, c'est dommage de se le mettre à dos. Surtout pour quelque chose qui ne s'appliquera pas", poursuit-il.

Ce que confirme le décret

Le texte confirme par ailleurs que certaines populations sont exclues de la réforme, comme les intermittents du spectacles, les marins-pêcheurs ou les dockers. Le projet prolonge jusqu'en août 2023 le système de "bonus-malus" pour inciter les entreprises de certains secteurs (hébergement et restauration, transports etc.) à allonger les contrats. Il consiste à moduler la cotisation d'assurance-chômage des entreprises en fonction de leur recours aux contrats précaires. Et à partir du 1er septembre 2023 jusqu'au 31 août 2024, les entreprises très touchées par la crise sanitaire seront elles aussi concernées par la mesure.