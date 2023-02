Ce que contient le projet "SIX", la chaîne que Xavier Niel veut lancer à la place de M6

C'est peut-être le jour qui marquera un changement majeur dans la télévision française… ou en tout cas, c'est ce qu'espère Xavier Niel. L'homme d'affaires, déjà actionnaire du Monde et de la société de production Mediawan, et propriétaire du journal Nice-Matin, veut se lancer avec sa propre chaîne de télévision. Et pour cela, il lorgne sur un canal dont l'autorisation d'émettre est remise en jeu : le sixième, actuellement détenu par M6.

Des prime-time avant 21h et 70 créations par an

Mais que compte faire Xavier Niel de sa chaîne, si l'Arcom, gendarme de l'audiovisuel, lui donne l'autorisation d'émettre – et de prendre la place de M6 ? Le patron de Free était auditionné ce mercredi matin par les membres de l'Arcom sur son projet, nommé "SIX", et qui se veut être un "nouveau média généraliste qui fait passer le téléspectateur avant les annonceurs", selon le dirigeant.

Le projet se construit autour de cinq piliers défendus par Xavier Niel et l'équipe qui l'encadrait ce mercredi, composée notamment de Maxime Lombardini, ancien directeur du développement de TF1, passé chez Iliad (la maison mère de Free) depuis 2007, Estelle Lafoy, venue du groupe Canal, et Olivier Abecassis, qui a quitté le groupe TF1 il y a moins d'un an. Le premier de ces piliers, ce sont des programmes du soir qui ne commencent jamais après 21h.

Pas de JT de 20h, mais des "tranches d'information" avec des débats

Le deuxième est dédié à la création de fictions françaises : "Notre métier n'est pas d'être producteurs, nous voulons travailler avec des producteurs indépendants" pour développer des projets de fiction inédits – au moins 70 rien que sur la première année d'existence de la chaîne. "On veut une grille avec beaucoup d'inédits et moins de rediffusions", selon Maxime Lombardini. Au-delà des créations, la chaîne envisage aussi de reprendre la production de "Plus belle la vie", dont la diffusion s'est arrêtée il y a quelques semaines sur France 3.

L'information constitue le troisième axe de la programmation, avec deux tranches d'info en direct à midi et 19h, pendant une heure et demie, incluant un journal, mais aussi une grande place au débat avec des "profils plus variés" que ceux qu'on a l'habitude de voir actuellement à la télévision. Xavier Niel vise un objectif de 200 journalistes dans sa rédaction, pour laquelle il s'engage à ce que la direction puisse être révoquée par les journalistes afin de garantir leur indépendance.

Expérimenter des nouveaux programmes en deuxième partie de soirée

Les deuxièmes parties de soirée constituent le quatrième axe de développement de la chaîne, avec des magazines dédiés par exemple à la musique une fois par semaine : "La télévision a délaissé la musique, Pierre Bergé dit qu'il n'y a pas d'amour, il y a des preuves d'amour, et passer uniquement des clips à 3 h du matin, je ne suis pas sûr que ce soit une preuve d'amour", a lancé Xavier Niel, comme une pique à M6 dont la vocation première, à son lancement en 1986, était d'être une chaîne généraliste à dominante musicale. Les deuxièmes parties de soirée devraient aussi servir à l'expérimentation : "Nous aurons aussi une équipe dédiée à la recherche de nouveaux formats, qui produirait des pilotes qui seront testés dans une case de deuxième partie de soirée. On en envisage une douzaine par an, ou même en prime time pendant l'été. On s'engage à ce que 25 % de ces cases soient dédiées à des formats musicaux", assure Estelle Lafoy.

Dernier axe de la programmation, des cases "clairement identifiées" : autrement dit, les programmes seront clairement définis selon les soirs de la semaine : deux soirées de fiction, deux soirs de divertissement, du cinéma le jeudi, musique et documentaires en alternance le vendredi, et des magazines d'info le dimanche soir – ce qui n'est pas sans rappeler un des fondamentaux de la grille de M6, les immuables "Capital" et "Zone interdite" le dimanche soir. De programmes jeunesse le matin, pas de télé-achat ("une modalité un peu datée"), ni de sport ("trop coûteux"), et pas de case dédiée à la fiction américaine non plus.

Un projet offensif face à TF1 et M6

Le projet de Xavier Niel n'hésite pas à torpiller, à plusieurs reprises, M6, TF1, et leur actualité récente : il rappelle que l'appel à candidatures s'est fait tardivement dans un contexte de "fusions qui n'a pas abouti", et s'engage à rester propriétaire de la chaîne pendant 10 ans : "Nous pensons qu’il est important que cet engagement soit pris par les différents candidats (…) on n’est pas là pour utiliser le domaine public et réaliser des plus-values à court terme". Une pique à peine dissimulée au projet de fusion de TF1 et M6, qui n'a pas abouti, et aux nombreuses tentatives avortées de vendre M6 – ce que sa maison mère, RTL, a finalement renoncé à faire. Même le clip de présentation montré pendant la présentation fait un pied de nez à M6 et TF1, avec un extrait des Parapluies de Cherbourg où l'on entend "Alors, le mariage, on en reparlera plus tard".

Face à TF1, qui a été en conflit pendant plusieurs mois avec le Groupe Canal + sur les négociations autour du contrat de diffusion de ses chaînes sur les offres Canal, le projet "SIX" sort un argument bulldozer : son signal sera gratuit pour quiconque souhaite le reprendre. Et cela concerne aussi bien les diffuseurs comme Canal que les streameurs sur Twitch qui souhaiteraient reprendre le contenu pour le commenter. "L'échec de Salto, c'est de faire payer la télévision gratuite : en tant que distributeurs, nous ne voulons plus mettre les contenus en avant, car ils sont payants", ajoute-t-il, quelques jours à peine après l'annonce de l'arrêt de la plateforme.

Trop de rediffusions en journée ?

Sur le plan des chiffres, la chaîne compte investir 70 millions d'euros par an pour la création "patrimoniale" inédite, 60 millions pour les programmes de flux et 19 millions pour la musique. Mais après une présentation bien rodée, le jeu de questions-réponses avec les membres de l'Arcom a aussi pointé des vides, notamment sur la grille des programmes en journée, qui pour l'instant compte essentiellement des rediffusions. Ou encore sur la constitution de la rédaction, annoncée avec 200 journalistes pour produire des tranches d'info essentiellement constituées… de débats en plateau.

Sur la question de l'emploi, "SIX", qui prendrait la place de M6, promet de réserver ses nouveaux postes en priorité aux salariés de M6 qui voudraient la rejoindre – même si, selon Maxime Lombardini, "nous ne voulons pas arrêter une chaîne et la remplacer par la nôtre : les modalités sont aujourd'hui disponibles pour que la chaîne qui occupe aujourd'hui le canal 6 poursuive son activité sur le canal 9 ou sur l'IPTV" [la télévision sur les box Internet, NDLR].

Un signal vide pendant plusieurs mois ?

L'autre point noir qui pourrait faire complètement basculer la balance, c'est la chronologie : avec un appel à candidatures lancé il y a quelques semaines à peine, "il n'est opérationnellement pas possible de dire que si vous faites le choix d'un candidat en mars, on puisse avoir un signal de plein exercice disponible le 6 mai", date du renouvellement des autorisations. La chaîne SIX commencerait sa diffusion "au plus tard le 19 septembre", et laisse plusieurs options ouvertes en attendant… Dont celle, improbable, de laisser le sixième canal sans signal pendant près de quatre mois. Reste que Xavier Niel, jusqu'à présent – et il n'a pas manqué de le rappeler dans ses auditions – a su entrer dans des marchés qui semblaient totalement fermés, comme celui de la téléphonie mobile, et en changer les codes.

Si l'accession de "SIX" au sixième canal de la TNT est loin d'être certaine, le mérite de Xavier Niel aura au moins été de donner un coup de pied dans la fourmilière en osant défier les deux grandes chaînes historiques que sont TF1 et M6 ; et il est le seul à le faire, l'Arcom recevant trois candidats pour deux chaînes à attribuer. Les deux autres candidatures, celles de TF1 et M6, sont examinées ce mercredi également. L'Arcom devrait rendre ses avis courant mars.