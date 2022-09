Ce que l'on sait de ce nouveau contrat entre un organisme public et le cabinet de conseil McKinsey

Peut-on parler d'un nouveau rebondissement dans l'affaire McKinsey ? Les dernières révélations de l'Obs , qui a découvert que le cabinet de conseil américain avait été sélectionné par un organisme public peu connu, l'Union des groupements d'achats publics (Ugap), pour un marché, le laissent penser. Le montant est effectivement impressionnant : 75 millions d'euros, sur quatre ans. Un montant maximum pour lequel les cabinets sélectionnés, dont McKinsey, se partageront le gâteau.

Mais cette fois-ci, McKinsey ne pourra pas se servir en premier : le cabinet ne récupèrera des contrats que si les autres entreprises se disent "défaillantes" pour remplir la mission demandée – elles sont dites au "premier rang", McKinsey au second.

Le code des marchés publics respecté

L'Ugap est un organisme au service des collectivités, des opérateurs de l'État. C'est une grande plateforme d'achat pour les collectivités, un organisme autonome rattaché à Bercy mais sans tutelle, donc sans lien direct avec le gouvernement : "Ils gèrent leurs affaires comme ils l'entendent", assure un conseiller ministériel.

Et dans le cadre de cette affaire, l'Ugap et le cabinet McKinsey a bien respecté le code des marchés publics : le cabinet a fourni une attestation fiscale valide, et n'est sous le coup d'aucune condamnation. L'enquête qui le concerne, ouverte il y a cinq mois, peut d'ailleurs encore durer longtemps.

Le nom de McKinsey devenu un "chiffon rouge"

Mais cela agace tout de même le gouvernement, parce que McKinsey est devenu un chiffon rouge dans l'opinion. Peu importe où son nom apparaît, cela vient alimenter le feuilleton. Cet été, de nouvelles règles ont été fixées pour réduire de 15% les dépenses de conseil en stratégie dans les ministères.

Mais en janvier, le gouvernement devra choisir ses nouveaux prestataires pour les quatre prochaines années. A coup sûr, McKinsey sera candidate : "Le choix ne sera pas que technique", soupire un fidèle du chef de l'Etat, "et une réflexion est en cours pour que toute la sphère publique soit sur la même ligne"