Ce que l'on sait de l'explosion dans une usine Seveso à Bergerac

Une explosion a retenti dans une poudrerie de Bergerac classée Seveso "seuil haut", mercredi en début d'après-midi, et a été suivie par un incendie, d'après France Bleu Périgord. Huit employés de l'usine ont été blessés, dont un gravement. Ce dernier a été évacué par hélicoptère en urgence absolue vers Bordeaux. Le plan blanc a été activé pour faciliter la prise en charge des blessés. Voici ce que l'on sait.

Que s'est-il passé ?

"Nous avons reçu une alerte à 13h53 concernant une explosion dans un bâtiment quasiment à l'arrêt technique", explique ce mercredi sur franceinfo le sous-préfet de Dordogne Jean-Charles Jobart. Les explosions se sont produites au cours d'"opérations de maintenance" lorsque de "la nitrocellulose contenue dans un atelier s'est enflammée", a précisé le groupe Eurenco, propriétaire de l'usine, en assurant que la situation était "sous contrôle". "L'incendie a été maîtrisé et la situation est sous contrôle. Il n'y a pas d'impact sur l'extérieur du site", a ajouté l'entreprise. Mais la cause de cet accident, qui s'est produit à 13H50 est pour l'instant "non déterminée".

L'usine Manuco, qui emploie 80 personnes sur le site d'Eurenco dont elle est une filiale, fabrique de la nitrocellulose, utilisée dans la composition des poudres pour l'armement militaire, le tir sportif ou encore la dynamite. L'entreprise Manuco a été rachetée en 2021 par Eurenco, leader européen dans le domaine des poudres et explosifs selon leur site internet.

Y'a-t-il des victimes décédées ?

Non, contrairement à ce que certains médias ont pu avancer dans un premier temps, rapportant des propos émanant de la mairie de Bergerac, aucun mort n'est à déplorer. En revanche, huit employés de l'usine ont été blessés, dont un gravement. Ce dernier a été évacué par hélicoptère en urgence absolue vers Bordeaux.

Tout le site a été évacué. Plus de 60 pompiers, 20 policiers et deux hélicoptères du SAMU ont été mobilisés. Un périmètre de sécurité "extrêmement large" a été mis en place, au cas où d'autres explosions retentissent. "Ça aurait pu être beaucoup plus grave", a ajouté le sous-préfet, expliquant que le bâtiment touché par l'explosion contenait moins d'une tonne de nitrocellulose.

Quels sont les risques désormais ?

L'incendie est désormais maîtrisé, a annoncé le sous-préfet qui se veut rassurant, jugeant qu'il "ne devrait pas y avoir d'autres risques". Le site est classé Seveso "seuil haut" en raison du "risque incendie et toxique", du "stockage" et de la "manipulation de produits explosifs et d'acides" selon un document de la préfecture de Dordogne. Une enquête devra désormais déterminer la cause de l'incident, "et s'il y a eu des défaillances ou des erreurs techniques : pouvoir y remédier", conclut le sous-préfet.