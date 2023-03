Ce que l'on sait de la fissure "particulièrement profonde" découverte à la centrale nucléaire de Penly

Une fissure de grande ampleur a été détectée au sein d'un réacteur (à l'arrêt) de la centrale de Penly, en Seine-Maritime. EDF a été sommé ce mardi par le gendarme du nucléaire de "réviser sa stratégie" pour résoudre les problèmes qui perturbent lourdement ses centrales depuis la fin 2021. Le point sur ce que l'on sait.

Est-ce dangereux ?

C'est évidemment la première question qui vient à l'esprit, et la réponse est non, notamment selon l'Autorité de sûreté nucléaire. "Cet évènement n'a pas eu de conséquence sur le personnel ni sur l'environnement", explique l'ASN. "Toutefois, il affecte la fonction de sûreté liée au refroidissement du réacteur." Il s'agit en effet d'une fissure sur une conduite de secours, qui sert à refroidir le réacteur en cas d'urgence. Or ce dernier est actuellement à l'arrêt justement pour détecter et réparer d'éventuelles fissures, tout comme quatorze autres réacteurs depuis 2021.

Quelle est l'ampleur des dégâts ?

Dans le cas de Penly, la fissure est "particulièrement profonde", selon Karine Herviou, directrice générale adjointe de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. "Elle fait 23 millimètres sur une épaisseur de tuyauterie qui en fait 27. On était donc assez proche d'une fuite." Fuite qui, si elle avait eu lieu, se serait néanmoins limitée "à l'enceinte de confinement".

"C'est un problème sérieux qui affecte ces réacteurs", ajoute-t-elle chez nos confrères de franceinfo , appelant à "plus de contrôles" de la part d'EDF.

Qu'est-ce qui a provoqué cette fissure ?

EDF a publié une note le 24 février 2023 sur son site évoquant "un défaut significatif de corrosion sous contrainte", "vraisemblablement généré par [les] opérations ciblées de "double réparation" lors du premier montage des tuyauteries". "Des expertises métallurgiques sont en cours sur une soudure déposée au mois de janvier sur le circuit d’injection de sécurité du réacteur de Penly 1", précise l'entreprise.

C'est donc sans doute une réparation pendant la construction du réacteur qui a provoqué ce phénomène. Sur son site, l'ASN explique ainsi que "cette ligne était considérée par EDF comme non sensible à la fissuration par corrosion sous contrainte en raison notamment de sa géométrie. Toutefois cette soudure a fait l’objet d’une double réparation lors de la construction du réacteur, ce qui est de nature à modifier ses propriétés mécaniques et les contraintes internes du métal au niveau de cette zone."

Est-ce un cas isolé ?

Mise en service entre 1990 et 1992, la centrale de Penly fait partie de la série de réacteurs les plus puissants actuellement, dits "P'4", d'une puissance de 1.300 MW. Il y en a actuellement six en France, et ils doivent être réparés préventivement dans le courant de l'année 2023. Pour Yves Marignac, expert en énergie et membre des groupes permanents d'experts de l'ASN, "le fait que des fissures plus importantes soient possibles pose la question du maintien en fonctionnement de ces réacteurs" en attendant ces réparations.

Plus largement, EDF effectue actuellement des contrôles (avec parfois des réparations) pour 16 des 58 réacteurs de son parc nucléaire. Il s'agit des modèles les plus récents, mais aussi les plus sensibles à la corrosion sous contrainte. Toutefois, jusqu'à présent, ces contrôles n'avaient révélé que des micro-fissures de quelques millimètres, bien moins importantes que celle identifié à Penly.