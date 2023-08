Ce que l'on sait sur la fusillade qui a coûté la vie à un enfant de dix ans à Nîmes

Un enfant de dix ans est mort lundi soir, victime d'une fusillade à Nîmes (Gard), à Pissevin, en ZUP (zone à urbaniser en priorité) au sud-ouest de la ville, selon des sources policières. Ce quartier populaire est gangréné par les trafics de drogue. Le ou les tireurs sont en fuite.

Aux alentours de 23 heures, un homme qui habite le quartier rentrait d'un restaurant en voiture avec ses deux neveux, âgés de sept et dix ans, quand la fusillade a éclaté. Le second enfant se trouvant à l'arrière est lui sorti sain et sauf de ces tirs. Selon des témoins, au moins quatre tireurs cagoulés ont fait feu. Sur les lieux du drame, les enquêteurs ont retrouvé une dizaine de douilles. Une enquête est ouverte pour assassinat en bande organisée.

"Au mauvais endroit au mauvais moment"

La procureure de la République de Nîmes Cécile Gensac annonce qu’elle s'est rendue "dès cette nuit à l'hôpital". Elle assure que la famille n'est pas connue des services de police. L'enfant de dix ans tué et son oncle sont issus d'une "famille qui n'a jamais fait parler d'elle". "Indéniablement, la famille victime n'est associée d'aucune façon, ni avant ni actuellement, dans des faits de nature pénale, précise la procureure. (...) Elle a eu pour seul malheur de passer au mauvais endroit au mauvais moment."

Une rivalité entre deux quartiers

L'enquête démarre tout juste, mais il semble que l'homme visé n'est pas connu des services de police. Ce quartier de Pissevin est depuis plusieurs semaines le théâtre d'une rivalité avec la cité voisine de Valdegour sur fond de trafic de drogue et de concurrence pour récupérer les différents points de vente. L'enquête doit également permettre de savoir si l'homme était délibérément visé dans le cadre d'une vengeance ou s'il passait par là par hasard.

Les enquêteurs craignent maintenant le "match retour". Dans le jargon policier, c'est une escalade de la violence pour venger la mort de l'enfant. Le préfet du Gard, Jérôme Bonet, confirme que la CRS 8 sera déployée "dès aujourd'hui à Nîmes sur instruction du ministre de l'Intérieur". Elle arrivera dans les heures qui viennent.

Un possible règlement de comptes, selon le ministre de l'Intérieur

"C'est un immense drame qui ne restera pas impuni", réagit sur X (ex-Twitter) le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, après la fusillade mortelle. Le ministre de l'Intérieur évoque un possible "règlement de comptes entre trafiquants". Gérald Darmanin assure que "la police a déjà interpellé de nombreux trafiquants ces dernières semaines". Il promet que les forces de l'ordre vont "intensifier [leur] présence avec fermeté".

"Le gouvernement est pleinement mobilisé pour mettre fin à ces violences insensées", assure ce mardi sur Twitter Charlotte Caubel, secrétaire d'État chargée de l'Enfance. Charlotte Caubel déplore un événement "insupportable". La secrétaire d'État adresse ses pensées à "la famille et à tous les camarades" de l'enfant décédé.

Le maire de Nîmes réclame des renforts policiers

"Aujourd'hui un nouveau cap intolérable a été franchi dans l'escalade de la violence et des règlements de compte entre trafiquants", déplore sur Facebook le maire de Nîmes Jean-Paul Fournier. L'élu affirme par ailleurs que "depuis de nombreux mois maintenant le trafic de stupéfiant a gangréné la situation", dans ce quartier Pissevin et celui du Valdegour, voisin.

"Dès cette nuit des renforts de police ont été demandés au ministre de l’Intérieur", indique Jean-Paul Fournier. "Si je salue ce geste nécessaire ce matin, et que je ne doute pas d’une réponse rapide et favorable de la part de Gérald Darmanin, je m'inquiète du caractère éphémère de cette présence d’une compagnie de CRS", ajoute le maire. Jean-Paul Fournier craint que des renforts temporaires ne suffisent pas.

"Nous avons bien vu que les renforts temporaires qui sont venus cet été n'ont hélas pas permis d'endiguer cette violence, ni d'empêcher de nouvelles victimes innocentes". L'élu en appelle donc à Emmanuel Macron et "demande au Président de la République des solutions concrètes et pérennes face à cette situation devenue invivable". Il réclame notamment "l’affectation à demeure d’une compagnie de CRS" à Nîmes.

Plusieurs règlements de compte ces dernières années

La nuit précédente, un adolescent de 15 ans avait été gravement blessé par balle dans le quartier voisin de Valdegour, selon le site Actu17. En janvier, un homme de 39 ans est mort dans le quartier de Pissevin, abattu dans une fusillade sur fond de trafic de drogue. Selon des chiffres de l'ancien procureur de Nîmes, Eric Maurel, une quinzaine de règlements de compte avaient fait huit morts à Nîmes en 2020 et trois en 2021, la plupart dans les quartiers de Pissevin, du Chemin Bas et du Mas de Mingue, trois secteurs périphériques de Nîmes constitués de barres d'immeubles et de tours.