Ce que l'on sait de la fusillade qui a fait plusieurs morts à Hambourg

Pour l'heure, ni le bilan exact, ni les circonstances précises, du crime perpétré jeudi soir dans un centre des Témoins de Jéovah à Hambourg, ne sont connues. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'Office fédéral de protection civile a levé l'alerte officielle de danger, mais "l'enquête sur le contexte de l'acte se poursuit" a précisé la police de Hambourg. Voici ce que l'on sait, et les questions qui se posent encore, plusieurs heures après l'attaque.

Que s'est-il passé ?

Jeudi soir, les forces de l'ordre ont été "appelées vers 21h15 pour des coups de feu tirés dans le bâtiment" de trois étages qui abrite le centre des Témoins de Jéovah de Hambourg. Depuis 19h, un rassemblement hebdomadaire consacré à l'étude de la Bible y avait lieu, selon la presse locale – en Allemagne, les Témoins de Jéovah sont considérés comme l'une des "grandes religions".

Les forces d'intervention ont "pénétré très rapidement dans l'immeuble y ont trouvé des morts et des blessés graves" selon un porte-parole de la police. Un coup de feu a également été entendu "provenant de la partie supérieure de l'immeuble" et y ont trouvé le corps "d'une personne sans vie".

Combien y a-t-il de victimes ?

On ne le sait pas officiellement. La police allemande a reconnu qu'il y avait des morts et des blessés, mais ne confirme qu'une seule mort, celle de la personne retrouvée à l'étage supérieur, retrouvée après le coup de feu entendu par les policiers.

Plusieurs médias en revanche ont avancé un bilan de sept morts et huit blessés graves. Mais aucune confirmation officielle ne vient appuyer ces chiffres.

Connait-on l'assaillant ?

C'est aussi l'une des questions pas encore élucidées par la police. "A ce stade, on suppose qu'il n'y avait qu'un tireur", a affirmé la police de Hambourg sur Twitter. La question est de savoir si le tireur en question est l'homme qui a été retrouvé mort à l'étage était le tireur ou non.

En tout état de cause, "nous n'avons pas d'indication" sur la présence "d'un assaillant en fuite", a par ailleurs annoncé la police, qui a affirmé dans la nuit que "les mesures policières prises dans les environs sont successivement suspendues".

Quel est le mobile du crime ?

Encore une question en suspens, étant donné que l'identité de l'assaillant est encore inconnue et qu'il n'y a pas eu de revendication. Les autorités allemandes sont sur le qui-vive face à deux menaces, d'une part celle du djihadisme - après l'attentat de 2016 à Berlin qui a fait 12 morts, le nombre de personnes islamistes considérées comme dangereuses sur le sol allemand a été multiplié par cinq entre 2013 et 2021. Et d'autre part celle de mouvances racistes ou d'extrême-droite, elles aussi à l'origine de plusieurs attentats, comme celui de 2020 à Hanau près de Francfort, qui avait fait neuf morts.

De son côté l'organisation des Témoins de Jéovah s'est dite "profondément attristée" par cette attaque survenue "après un service religieux". Le chancelier allemand Olaf Scholz a adressé vendredi ses "pensées" aux victimes de la fusillade.