Ce que l’on sait de la mort d’un lycéen, victime d’un malaise cardiaque en pleine épreuve du bac à Lille

“Circonscrire très exactement les causes et circonstances du décès” : ce sont les mots ce jeudi de la procureur de Lille, rapportés par France Bleu Nord , deux jours après la mort de Nadir, un lycéen de 19 ans victime d’un malaise cardiaque pendant une épreuve du baccalauréat.

Le parquet de Lille indique avoir ouvert une enquête pour rechercher “les causes de la mort” de l’élève. Ce jeudi midi, le ministère de l'Éducation nationale a annoncé le lancement d'une enquête administrative "afin d'évaluer les modalités de prise en charge de cet élève avant l'arrivée des secours et la gestion de la situation de crise au sein de l'établissement."

Car plusieurs élèves témoignent d’un manque de réactivité de la part des adultes présents au moment des faits et affirment qu’il leur a été demandé de poursuivre l’épreuve du bac malgré les circonstances. Le point sur ce que l'on sait.

Un malaise cardiaque en plein examen du bac

Ce mardi après-midi, Nadir, 19 ans, planchait avec quelque 70 autres élèves de terminale STMG, sur l'épreuve d'économie du baccalauréat au lycée Gaston-Berger de Lille, où il était scolarisé. Il s’est alors effondré, d’après le rectorat qui précise que les secours ont été contactés “directement” et que l’adolescent a été “immédiatement placé en position latérale de sécurité”. Pris en charge par le SAMU, l'élève a été transporté au CHU de Lille, où il est décédé quelques heures plus tard. Le lycéen était atteint de problèmes cardiaques.

Les élèves présents mettent en cause les surveillants

Plusieurs lycéens présents dans la même salle dénoncent un manque de réactivité des adultes en charge de la surveillance. “Au début on pensait tous à un malaise mais après on a vu que c’était vraiment pas qu’un malaise. Il devenait tout bleu”, décrit Sofiane, élève de terminale au lycée Gaston-Berger, auprès de France Bleu Nord**.** “Il y a un élève qui s’est levé pour dire qu’il était temps d’appeler les secours, ils ont appelé les secours. Les profs n’ont pas bougé, pendant 15-20 minutes, personne ne l’a secouru”, explique Sofiane qui affirme également que Nadir “a été mis en PLS [position latérale de sécurité] par une camarade, même pas par une prof.”

Sofiane raconte également qu’il a été demandé aux élèves présents de continuer l’épreuve : “Quand on se levait pour aller vers lui, on n’avait pas le droit, on nous disait : "Allez travailler !". Après l’intervention des pompiers, les lycéens ont été envoyés dans une autre salle : “On nous a dit 'reprenez'“, affirme Sofiane. L’épreuve a finalement été arrêtée et reprogrammée la semaine prochaine.

D'autres élèves témoins de la scène rapportent les faits de manière similaire, comme Vincent auprès de La Voix du Nord : "Le proviseur est arrivé pour nous surveiller. On a dit qu’on ne pouvait pas continuer, que quelqu’un était en train de mourir."

Le père de Nadir se dit "surpris"

Interrogé par France 3 Hauts-de-France sur les témoignages des élèves présents, le père de Nadir se dit “surpris” mais précise que “d'après les échos" qu'il a eu, son fils "aurait demandé à sortir mais on lui aurait refusé.” À son arrivée sur place, le père du lycéen assure que son fils “était très entouré. J'ai vu les pompiers et les policiers. Les secours ont fait tout ce qu'ils ont pu."

Le parquet et le ministère de l'Éducation ouvrent des enquêtes

Sollicité sur les circonstances de la mort de Nadir, le ministère de l'Éducation nationale a réagi ce jeudi midi par communiqué, annonçant l'ouverture d'une enquête : "Pap Ndiaye, ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, a décidé de lancer dès hier, mercredi 22 mars, une enquête administrative via une saisine de l’Inspection générale afin d'évaluer les modalités de prise en charge de cet élève avant l'arrivée des secours et la gestion de la situation de crise au sein de l'établissement." Le ministère précise que les résultats de l'enquête sont attendus d'ici un mois et que le ministre de l'Éducation se rendra sur place au lycée Gaston-Berger ce lundi.

De son côté, la procureure de Lille a ouvert une enquête pour rechercher "les causes de la mort" du lycéen. Il s'agit de "circonscrire très exactement les causes et circonstances du décès", écrit-elle à France Bleu Nord. Une cellule d'écoute a également été activée pour les élèves et les personnels du lycée Gaston Berger.