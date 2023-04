Pas un deepfake : Macron a bien entonné un chant montagnard avec des jeunes dans la rue après son allocution

L'intelligence artificielle n'y est pour rien cette fois-ci. Emmanuel Macron a bel et bien entonné un chant pyrénéen en pleine rue à Paris, quelques heures après son allocution lundi soir . Depuis mardi matin, trois vidéos du président circulent à foison sur les réseaux sociaux. On y voit Emmanuel Macron accosté par un groupe de jeunes hommes puis reprendre en chœur avec eux "Le refuge", un chant traditionnel pyrénéen.

Des vidéos filmées après l'allocution

Ces trois vidéos ont été filmées dans le VIe arrondissement de Paris, à l'angle de la rue de Rennes et de la rue Notre-Dame-des-Champs. On peut en effet apercevoir un kiosque à journaux et une boutique du charcutier Maison Verot derrière le président, ainsi qu'une agence bancaire du Crédit du Nord en face de lui. Sur Twitter, les vidéos sont partagées en indiquant qu'elles ont été filmées "quelques minutes après son allocution". La scène a eu lieu "vers 22 heures", précise l'un des jeunes chanteurs, Géraud, joint par France Inter.

Également contacté par France Inter, l'entourage du président confirme : "Après son allocution le président de la République s’est accordé un moment avec son épouse. Alors qu’ils marchaient en fin de soirée, ils ont été interpellés par un groupe de jeunes en train de chanter qui ont demandé au président s’il pouvait les rejoindre. Il les a alors rejoints pour une chanson pyrénéenne qu’il affectionne et connait. Il ne pouvait connaître à ce moment-là les antécédents de chaque personne avec laquelle il discutait", explique-t-on du côté de l'Élysée.

Les pratiques de Canto pointées du doigt

La réaction élyséenne traduit une certaine gêne, car les jeunes hommes qui chantent avec Emmanuel Macron utilisent l'application "Canto". C'est d'ailleurs la page Facebook de cette association qui a publié en premier la vidéo, à 00h10 dans la nuit de lundi à mardi.

"Projet Canto" est une association dont la "première mission" est "de trouver tous les chants populaires et traditionnels de France, pour les sauvegarder en numérique", indique-t-elle sur son site Internet . Mais elle a été épinglée par Libération en octobre dernier pour avoir hébergé "des chants militaires du IIIe Reich" . L e site antifasciste La Horde avait pointé du doigt les liens de ses fondateurs avec l'extrême droite . L'association avait reçu 40.000 euros de subventions du Centre national de la musique (CNM), ce qui permet au site d'indiquer encore aujourd'hui être "soutenu par le ministère de la Culture" et à ses fondateurs de le revendiquer dans un communiqué . Le CNM avait annoncé à Libération ouvrir une enquête sur le sujet.

"C'est complètement spontané"

Géraud, l'un des chanteurs, indique faire partie du chœur Saint-Longin, qui se présente comme un "ensemble vocal parisien", composé d'hommes qui chantent "régulièrement leur foi à travers un répertoire sacré, leur amour du pays par des chants régionaux et leur amitié lorsque le spirituel cède sa place au spiritueux". "Très concrètement, notre lien avec le projet Canto, ce sont plutôt des synergies en termes d'intérêt pour le répertoire de chant qu'on peut proposer", affirme-t-il.

Géraud raconte également que la scène relayée sur les réseaux sociaux s'est produite "vers 22 heures", peu après une répétition. "Au moment où nous sortions (…), nous avons aperçu Emmanuel Macron et sa femme qui marchaient d'un pas assez déterminé, entourés de leurs gardes du corps". "Nous nous sommes mis à leur cadence", poursuit-il, "et nous avons entonné un chant qui s'appelle Ninon, qui est un chant de chasse", auquel le président "a été assez insensible, et puis après nous avons entonné 'Le Refuge', un chant qu'il connaît".

"Avec un sourire, il s'est retourné, il s'est approché de nous, tout simplement", ajoute-t-il. "D'abord, il nous a demandé gentiment comment on avait connu ce chant. De fil en aiguille, après avoir discuté quelques minutes avec lui (…), il nous a proposé d'entonner le premier couplet avec un refrain, éventuellement". "Ce qu'on a vu par la suite, c'est qu'on a pu chanter l'intégralité du chant", se souvient-t-il. "C'est complètement spontané. Je pense que ça n'arrive qu'une seule fois dans une vie de pouvoir chanter, partager ce moment complètement suspendu avec le président de la République, en pleine rue, un lundi soir, avec le chœur", lance-t-il.

La vidéo a ensuite été relayée par Canto. "Ça a été diffusé massivement entre groupes d'amis d'abord. Je serais malheureusement incapable de vous dire comment elle est arrivée dans les mains de Canto", affirme le jeune homme.

"Le Refuge" déjà entonné en juillet

Ce n'est pas la première fois que le président entonne "Le Refuge", un chant des Pyrénées, la terre des vacances d'enfance d'Emmanuel Macron. Lors du passage du Tour de France à Argelès-Gazost, dans les Hautes-Pyrénées, en juillet dernier, le président, béret sur la tête, avait accompagné une chorale traditionnelle avec ce chant d'Edmond Duplan.