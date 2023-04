Ce que l’on sait de Lemon8, l’appli lancée par les créateurs de TikTok pour rivaliser avec Instagram

C’est une application qui commence à se apparaître doucement sur les boutiques d’applications – elle n’est pas encore disponible officiellement en France mais se déploie petit à petit, notamment aux États-Unis. Sans tambours ni trompettes, ce réseau social jaune comme un citron se fraie un chemin, et compte déjà 5 millions de téléchargements sur le Play Store de Google.

Son nom : Lemon8. Un réseau social qui ressemble en tous points à ce que pourrait être le croisement exact entre Instagram, l’application de partages de photos (qui depuis s’est diversifiée en vidéo, stories et autres reels), et Pinterest, l’appli faite pour créer ses "tableaux" de tendances et d’inspirations pour la déco, la mode ou les arts graphiques, par exemple.

À mi-chemin entre Instagram et Pinterest

Comme sur Instagram, l’aspect esthétique des photos, affichées en grand format, est central dans cette appli ; et comme dans Pinterest, les images sont avant tout des recommandations destinées à susciter un clic vers une boutique, à la façon d’un immense catalogue publicitaire. Comme sur la plupart des réseaux sociaux, il y sera possible de s’abonner à des comptes, liker, commenter ou partager les publications.

L’application est depuis avril 2020 disponible dans plusieurs pays asiatiques, et identifiée comme éditée par une entreprise nommée Heliophilia. Mais plusieurs enquêtes, notamment dans le New York Times, ont montré que derrière cette appli se cache ByteDance, une entreprise chinoise connue pour être la maison-mère de… TikTok, l’application aussi populaire que redoutée, phénomène de ces trois dernières années.

Le même algorithme que TikTok

Selon le quotidien américain, ByteDance a pour ambition de faire de Lemon8 "un média social de premier plan à l’échelle mondiale", en se basant sur le même algorithme que celui de TikTok – connu pour son efficacité autant qu’il est regardé avec méfiance par des acteurs de la scène tech et de la scène géopolitique. Personne ne sait de quoi est fait l’algorithme de recommandation de TikTok ni de quelle manière il sélectionne les contenus qui apparaîtront chez tel ou tel utilisateur.

Pour l’entreprise chinoise, le prochain marché à conquérir est le marché américain. Et alors même que TikTok est dans la tourmente notamment sur le sol américain où le patron de l’application a été auditionné par le Congrès, ces dernières semaines, toujours selon la presse américaine, des influenceurs disent avoir été approchés pour créer du contenu sur Lemon8 en échange d’une rémunération : des publications suivant des lignes directrices très strictes et surtout devant être approuvées par ByteDance avant publication.

Pas de date de sortie en France

La méfiance grandissante envers TikTok, dans les sphères de décision où l'appli est petit à petit interdite en raison des doutes sur la sécurité des données (le gouvernement français l’a interdite à ses collaborateurs, après que les États-Unis et le Parlement européen notamment, ont fait de même), peut expliquer la course contre la montre pour ByteDance pour imposer sa nouvelle application aux Etats-Unis, pour garder la main sur un certain nombre de smartphones où TikTok aurait, lui, disparu.

En France, l’application n’a pas de date de sortie officielle, mais elle pourrait arriver, comme elle l’a fait aux États-Unis, en catimini.