Ce que l'on sait des "prières musulmanes" dans des écoles de Nice dénoncées par Christian Estrosi

Des faits "extrêmement graves dans plusieurs écoles primaires", selon les termes du maire LR de Nice. Dans un tweet posté ce jeudi, Christian Estrosi affirme que lui ont été signalées par l'inspection académique des "prières dans la cour par des élèves de CM1 et CM2". Ce vendredi, le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye a réagi en dénonçant des faits "intolérables". Voici ce que l'on sait.

Quatre établissements scolaires et une quinzaine d'élèves concernés

Selon le ministère de l'Éducation, les faits se sont déroulés dans trois écoles élémentaires de Nice et un collège du département des Alpes-Maritimes ces dernières semaines. Ainsi, le 16 mai dernier, dix enfants de CM1 d'une école niçoise se sont rassemblés dans la cour, sur la pause de midi, pour effectuer une prière musulmane. Puis, le 5 juin, dans une autre école de la ville, trois élèves de CM1 se sont mis à prier dans la cour. Enfin, le 8 juin, dans une troisième école, un élève de CM2 a appelé ses camarades à participer à une minute de silence en mémoire du prophète Mahomet. Il est le seul à avoir été signalé par l'Inspection académique à la préfecture pour une suspicion de radicalisation.

Enfin, dans un collège de Nice, trois élèves ont eux aussi prié à l'heure du déjeuner. Selon la rectrice, ces trois collégiens ont été exclus définitivement de l'établissement après un conseil de discipline. La rectrice de l'Académie précise qu'aucun de ces élèves ne fait partie d'enfants rapatriés de Syrie.

Dans son communiqué, le ministère de l'Éducation évoque un cinquième établissement, un lycée du département. Selon la rectrice, il s'agit d'une élève qui portait une abaya, vêtement traditionnel musulman. Cette dernière a été exclue cinq jours de l'établissement, selon la rectrice.

Le maire de Nice y voit une "provocation politique"

Ce vendredi après-midi, Christian Estrosi a soutenu qu'il s'agissait d'une affaire de "provocation politique", et pas "religieuse". Pour le maire de Nice, "on ne peut pas accuser des enfants d'en être à l'origine à cet âge-là. Il y a forcément une instrumentalisation". Il questionne ensuite : "Vient-elle de parents ? Vient-elle de leaders de quartiers qui pourraient les manipuler sans que les parents en aient connaissance ? Le fait est que cela se trouve dans le cadre de l'Éducation."

"On ne doit pas avoir les mollets qui flagellent sur un sujet comme celui-là", ajoute Christian Estrosi. Il a ensuite apporté son soutien aux enseignants et aux personnels de l'Éducation nationale et de la Ville.

Des faits "intolérables" selon le ministre de l'Éducation nationale

Dans un (rare) communiqué commun, le ministre de l'Éducation et le maire de la ville de Nice dénoncent des faits "intolérables". "Le principe de laïcité n'est pas négociable dans notre République", a écrit Pap Ndiaye sur Twitter. "L'école de la République est un sanctuaire pour tous nos enfants, il est de notre devoir de la protéger de tout entrisme religieux", peut-on lire dans ce communiqué, publié le lendemain de la dénonciation de ces faits par Christian Estrosi.

Une enquête de l'Inspection générale ouverte

Le ministère de l'Éducation nationale assure que les parents ont été convoqués et que les équipes pédagogiques ont organisé des discussions autour de la laïcité avec leurs élèves. Une enquête de l'Inspection générale a par ailleurs été ouverte, "pour établir précisément les faits et en tirer les conclusions utiles".

La Ville de Nice et le ministère assurent également que, désormais, les formations "laïcité et valeurs de la République" feront l'objet "d'un module commun réunissant l'ensemble des personnels". Enfin, au niveau national, "des mesures complémentaires seront concertées" le 3 juillet prochain.