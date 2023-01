Ce que l'on sait du harcèlement scolaire qui aurait mené au suicide d'un collégien dans les Vosges

L'adolescent était en classe de 4e au collège Louis Armand, à Golbey, dans les Vosges. Samedi dernier, Lucas s'est suicidé chez lui, sur fond de harcèlement scolaire et d'homophobie. Le garçon revendiquait son appartenance à la communauté LGBTQI+. De son côté, le parquet d'Épinal a ouvert une enquête ce jeudi pour harcèlement sur mineur de moins de quinze ans. L'autopsie réalisée la veille a confirmé la thèse du suicide.

Des faits signalées à l'Éducation nationale

Lors de leurs auditions, les proches de Lucas ont dénoncé "des faits de harcèlement commis par des élèves du collège, en raison de son homosexualité, depuis plusieurs mois", précise dans un communiqué Frédéric Nahon, le procureur de la République. Le magistrat ajoute que la famille n'avait pas déposé plainte, mais que "les faits avaient été signalés à l'Éducation nationale, qui avait reçu les mineurs".

Interrogée au micro de France Bleu mercredi 11 janvier, Valérie Dautresme, la directrice académique des services de l'Éducation nationale dans les Vosges, explique que les faits de harcèlement remontent au mois de septembre. Selon elle, Lucas et sa mère ont fait état de "moqueries" liées à l'orientation sexuelle de l'adolescent dès la première réunion parents-professeurs. "La situation a été prise très au sérieux par l'établissement, par le professeur principal".

Le journal intime du collégien au cœur de l'enquête

Le procureur de la République d'Epinal Frédéric Nahon a donné ce vendredi, lors d'une conférence de presse, quelques précisions sur l'enquête. Le collégien avait écrit dans son journal intime "un mot expliquant sa volonté de mettre fin à ses jours", a déclaré le magistrat. Ce journal, "saisi par les enquêteurs", est "en cours d'analyse". Selon lui, la dernière page ne fait pas explicitement référence au harcèlement et à l'homophobie dont l'adolescent était victime.

Frédéric Nahon a aussi rappelé que l'enquête devra permettre de "confirmer la réalité des faits de harcèlement, leur durée, le contenu exact des propos dénoncés, et de vérifier les différents mesures qui ont été prises", en ajoutant que la piste du "cyberharcèlement" allait être "vérifiée".

"Cet enfant n'aurait pas dû mourir"

Interrogé par France Inter, Jean-Marc Berthon, l'ambassadeur pour les droits des personnes LGBT, demande à la justice de "faire toute la lumière sur les circonstances homophobes de ce drame", en rappelant que "cet enfant n'aurait pas dû mourir".

Le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye a également fait part de son émotion sur les réseaux sociaux. "Aucun enfant ne doit trouver comme issue ultime le suicide", s'est ému le ministre.

Mise en place d'une cellule psychologique

Depuis lundi, une cellule psychologique a été mise en place "à destination des élèves et des enseignants" du collège Louis-Armand, a indiqué le rectorat dans un communiqué. L'établissement est d'ailleurs engagé dans le dispositif pHARe de lutte contre le harcèlement. Mis en place par Jean-Michel Blanquer au cours du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, ce plan de prévention du harcèlement est obligatoire dans tous les collèges et toutes les écoles élémentaires depuis la rentrée 2022. Dix heures d'apprentissages par an, du CP à la 3e doivent être consacrées à la prévention du harcèlement et au développement des compétences psychosociales des élèves.

Contactée par l'AFP, l'avocate de la famille, Me Catherine Faivre a indiqué que celle-ci n'avait pas porté plainte pour le moment. "Nous verrons dans un second temps. La famille souhaite enterrer son fils en paix", a ajouté le conseil.

Les obsèques du jeune garçon auront lieu samedi à Épinal, une cérémonie ouverte aux proches. Une cagnotte en ligne a aussi été ouverte pour ces obsèques. Depuis son ouverture, plus de 7 500 euros ont été récoltés.

Depuis une loi votée en 2013, le harcèlement scolaire est puni par la loi. S'il est harceleur est âgé de plus de 13 ans, il risque jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 euros d'amende en cas de suicide ou de tentative de suicide de la victime harcelée.