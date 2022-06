Ce que l'on sait sur la fresque aux relents antisémites qui est apparue à Avignon

L'image a fait le tour des réseaux sociaux. À Avignon, une grande fresque a été peinte en milieu de semaine sur un parking, représentant l'économiste et conseiller politique Jacques Attali tenant dans ses mains une marionnette Emmanuel Macron. Rapidement, la peinture (publiée mercredi sur le compte Instagram de l'artiste) a fait polémique, accusée d'antisémitisme . Plusieurs associations et de nombreux internautes ont demandé son retrait. L'agglomération et la ville d'Avignon ont dans un premier temps refusé, avant de faire machine arrière. Cette fresque doit recouverte ce vendredi matin.

Que représente la fresque ?

La fresque se trouve sur le parking des Italiens, à l'entrée nord d'Avignon. Elle a été peinte sur un bâtiment où les grafs se succèdent. Cette fois, depuis mercredi, on y voit Jacques Attali, proche d'Emmanuel Macron, tenant dans ses mains une marionnette du président. Le premier est peint en grand, avec des grandes mains et le regard inquiétant. Le second est peint en plus petit, avec des yeux totalement blanc et habillé comme le personnage Pinocchio. En bas de l'image, on peut vor écrit "La bête 2".

L’auteur du dessin, connu sous le nom de "Lekto" sur Instagram, a appelé son œuvre "Le marionnettiste", comme il le précise dans une publication sur la plateforme, qualifiant Jacques Attali de Gepetto et Emmanuel Macron de Pinocchio, en référence au livre et film, où Geppetto créé Pinocchio, sa marionnette.

Quelles réactions a suscitées la fresque ?

Dès la publication de la photo de la fresque que les réseaux sociaux, des internautes ont vivement dénoncé la peinture, assurant qu'elle rappelle certains dessins antisémites des années 1930, où des personnes de confession juive étaient représentées en train de manipuler des marionnettes d'homme politiques. "Cette fresque est de mauvais goût et son arrière-goût est antisémite" dit par exemple un internaute sur Twitter. "Bon gros graf antisémite complotiste" dit une autre. D'autant que Jacques Attali, représenté en qualité de "manipulateur", est originaire d'une famille juive.

En complément des nombreuses réactions indignées des internautes, plusieurs associations ont demandé le retrait immédiat de la fresque, comme le comité juif américain, qui a posté un message en français sur son compte Twitter : "Est-ce que la mairie d’ #Avignon peut nous dire qui a autorisé ou commandé cette fresque antisémite et pourquoi elle est toujours là ?"

Que sait-on de l'artiste qui a fait cette fresque ?

"Letko", son nom d'artistes, fait régulièrement des fresques à Avignon, dont plusieurs d'entre elles au parking des Italiens. Sur son compte Instagram, on trouve notamment une œuvre qui représente l'ancien ministre de la santé Olivier Véran entouré de vaccins, avec un message : "Immunizey". Sous ce post, l'artiste écrit "Olivier Véran aka le soldat du #bigpharma". Un argument régulièrement utilisé par les antivax. Une autre fresque, postée en juillet 2021, rend cette fois hommage au chanteur complotiste et gilet jaune Francis Lalann e, représenté avec un gilet jaune et le casque d'Astérix.

Plusieurs internautes se sont réjouis de sa dernière fresque représentant Emmanuel Macron en marionnette. Des comptes liés à l'extrême-droite notamment, qui écrivent "bravo l'artiste" ou encore "RT en masse pour soutenir l'artiste".

Quelles décisions la ville et l'agglo ont-elles prises ?

Interpellées notamment par la Ligue de défense juive, la ville et l'agglomération d'Avignon ont dans un premier temps refusé de recouvrir la fresque. "Chacun peut interpréter l'image comme il veut puisqu'il n'y a pas de mot sur ce mur" a précisé l'agglo Grand Avignon à France Bleu Vaucluse . L'agglomération et la ville précisant "vouloir ainsi respecter la liberté d'expression", malgré les demandes de retrait de plusieurs associations juives.

Mais face à l'ampleur de la polémique, le Grand Avignon a précisé vendredi matin que la fresque serait finalement recouverte, précisant à France Bleu que le préfet avait insisté pour que la fresque soit recouverte. "Le Grand Avignon précise que cette fresque n'a fait l'objet d'aucune commande ni financements publics" ajoute un communiqué de l'agglomération.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des habitants sont alléd d'eux-mêmes recouvrir une partie de la fresque de peinture pour la cacher, comme le montrent plusieurs photos postées sur Twitter.