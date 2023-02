Ce que l’on sait sur le ballon espion et les objets volants détruits au-dessus de l’Amérique du nord

Encore un objet volant abattu par l'armée américaine. Le dernier en date a été détruit dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 février au-dessus du Michigan. C'est le quatrième depuis le ballon chinois neutralisé il y a dix jours. Le troisième depuis vendredi. Comme pour les précédents, les autorités vont récupérer ses débris pour les analyser. Des intrusions aux origines encore mystérieuses.

Un ballon chinois et trois "objets" volants

Le premier objet volant a été identifié au-dessus des Etats-Unis le 2 février. Un ballon blanc se trouvant à une haute altitude et attribué à la Chine par le Pentagone. Washington accuse alors Pékin d'espionner le territoire américain. Réponse des autorités chinoises : il s'agit d'un aéronef civil destiné à la recherche, notamment météorologique qui a dévié de sa trajectoire. Le ballon est finalement abattu par l'armée américaine au large de la Caroline du Sud le 4 février.

Un peu moins d'une semaine plus tard, le 10 février, un deuxième objet volant est identifié puis abattu par les Etats-Unis. Il se trouve cette fois au-dessus de l'Alaska. "Nous ne savons pas qui en est le propriétaire, si c'est un Etat ou une entreprise ou un particulier (...) Et nous ne comprenons pour l'heure pas son usage", affirme alors un porte-parole de la Maison Blanche.

Quelques heures plus tard, le lendemain, Justin Trudeau, le Premier ministre canadien annonce qu'une opération conjointe entre Ottawa et Washington a mené à la destruction d'un "objet non identifié" dans le Yukon, à 160 km au-dessus du nord-ouest du pays.

Le quatrième objet a été abattu à 6.000 mètres d'altitude cette nuit au nord des Etats-Unis, au-dessus du lac Huron, qui sépare l'État américain du Michigan de la province canadienne de l'Ontario, par un avion chasseur F-16. Le Pentagone précise cependant qu'il n'était pas considéré comme "une menace militaire".

Selon le Pentagone, aucun des quatre objets ne semblait armé et ne constituait une menace.

Des tailles et des formes différentes

Selon les autorités américaines, le ballon chinois faisait la taille de trois autobus et mesurait 60 mètres. Il portait une nacelle pesant plus d'une tonne. Un haut responsable du département d'Etat américain a par ailleurs indiqué que l'appareil avait "de nombreuses antennes, un ensemble probablement capable de collecter et géolocaliser des communications", et qu'il était "équipé de panneaux solaires assez larges pour fournir l'énergie nécessaire au fonctionnement de multiples capteurs collectant du renseignement".

Une forme bien différente des deux objets retrouvés par la suite. Des objets mesurant, selon des responsables, la taille d'une Volkswagen Coccinelle. D'après la Maison Blanche, le deuxième objet volait à 12.000 mètres d'altitude et ne semblait pas avoir de système de propulsion ni de commandes lui permettant de se diriger. Le troisième, identifié à 6.000 mètres du sol, était de forme cylindrique, selon Anita Anand, la ministre canadienne de la Défense.

Le quatrième objet serait, quant à lui, de forme octogonale avec des cordes qui pendaient mais sans nacelle et toujours sans personne à l'intérieur.

Les débris en cours d'analyse

Pour savoir si ces objets ont des capacités d'espionnage, leurs débris sont en cours d'analyse. Des opérations de recherche sont désormais engagées dans le Michigan, en Alaska, au Canada dans le Yukon et au large de la Caroline du Sud pour retrouver le ballon chinois, à l'aide de bateaux et de petits sous-marins.

Pour l'heure, seule une partie du ballon a été récupérée selon un responsable du FBI. Elle est examinée dans les laboratoires de la police fédérale à Quantico, en Virginie. Les débris du ballon sont difficiles à récupérer car certains ont sombré à 14 mètres de profondeur dans l'océan.

Côté canadien, Justin Trudeau précise que les forces canadiennes "vont maintenant récupérer et analyser les débris".

Encore beaucoup de questions sur la nature de ces "objets"

Outre les questions géopolitiques, les spéculations sur la nature de ces objets se sont également multipliées ces derniers jours. "Je vais laisser les services de renseignement et de contre-espionnage répondre à cette question" , a répondu le chef du commandement de la défense aérospatiale pour l'Amérique du Nord (Norad), le général Van Herck, aux journalistes lorsqu'on lui a demandé s'il était possible que les objets soient des extraterrestres. "Je n'ai rien exclu à ce stade" , dit-il.

De nombreux spécialistes rappellent que les renseignements américains et canadiens reçoivent en continu d'énormes quantités de données et sont particulièrement à l'affût de potentiels missiles, pas d'objets lents comme des ballons. Face à la multiplication de ces découvertes, la secrétaire adjointe à la Défense des États-Unis a déclaré dimanche 2 février qu'après la détection du ballon chinois, la défense aérienne américaine a ajusté ses systèmes radar pour mieux détecter ces petits objets qui se déplacent plus lentement.

Depuis 2021, rapporte le New York Times , le Pentagone a examiné 366 incidents inexpliqués. Parmi eux, 163 concernaient des ballons.

Une nouvelle accélération des tensions entre Chine et Etats-Unis

Ces découvertes successives suscitent de vives inquiétudes en Amérique du nord, dans un contexte de regain de tensions avec la Chine . Pour l'heure, seul le premier appareil détecté le 2 février a été attribué à Pékin. Les Etats-Unis estiment que le ballon était contrôlé par l'armée chinoise et faisait partie d'une flotte envoyée par Pékin au-dessus de plus de 40 pays sur cinq continents, à des fins d'espionnage.

Dimanche 12 février, la secrétaire adjointe à la Défense américaine Melissa Dalton a déclaré que "des contacts ont été pris" avec la Chine au sujet de ce premier ballon, sans en préciser la nature. Juste après cette découverte, le secrétaire d'Etat américain, Anthony Blinken, avait annoncé le report de sa visite prévue en Chine.

De l'autre côté de l'océan Pacifique, la Chine répond aux accusations américaines ce lundi 13 février. Pékin a accusé des ballons américains d'avoir violé son espace aérien plus d'une dizaine de fois depuis début 2022. C'est un porte-parole de la diplomatie chinoise, Wang Wenbin, qui a fait cette annonce à la presse. Il n'a pas donné de détails sur ces incidents.

Des médias chinois ont pour leur part rapporté dimanche qu'un objet volant non identifié avait été repéré au large de la Chine, sur sa côte Est, et que l'armée se préparait à l'abattre. Wang Wenbin a refusé lundi de commenter l'information, arguant que cela était du ressort des "autorités compétentes".