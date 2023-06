Ce que l'on sait sur le sous-marin disparu en allant visiter l'épave du Titanic

Le compte à rebours est lancé... Les autorités américaines et canadiennes poursuivent leurs recherches, entamées après l'alerte lancée dimanche après-midi pour retrouver les membres de l'équipage du petit submersible touristique parti visiter l'épave du Titanic dans une région reculée de l'océan Atlantique, au large de Terre-Neuve. Un Français, Paul-Henri Nargeolet, explorateur des fonds marins de renom, expert du Titanic, fait partie de l'équipage perdu dans les profondeurs.

Que sait-on de cette expédition ?

La société américaine OceanGate Expeditions, organisatrice, prévoyait deux missions, dont celle concernée par la disparition, du 12 au 20 juin, selon son site internet , invitant à devenir "l'un des rares à voir le Titanic de vos propres yeux". L'équipée, au départ de Terre-Neuve (Canada) débute avec un voyage de 400 milles nautiques à bord d'un navire, le "Polar Prince", avant d'accéder à la zone du naufrage du Titanic. Elle est calibrée sur une durée de huit jours, dont environ quatre sur le site de plongée.

Publicité

Que sait-on de la disparition ?

Le submersible a commencé sa descente vers l'épave du Titanic dimanche mais a perdu le contact avec la surface 1h45 plus tard, selon les autorités et la société OceanGate. Un porte-parole de cette société a déclaré lundi à l'AFP qu'ils n'ont "pas été en mesure d'établir des communications avec l'un de nos engins d'exploration submersibles qui visite actuellement le site de l'épave du Titanic".

Les chercheurs se concentrent sur une région très éloignée de l'Atlantique Nord, où le Titanic repose à 650-700 kilomètres au large de Terre-Neuve, au Canada, et à quelque 4.000 mètres sous l'eau. On ne sait pas si le submersible à eu un accident, a été endommagé, s'il est perdu ou s'il est tout à fait intact et n'a qu'un problème de communication.

Localisation précise de l'épave du Titanic. © Radio France

Qui est à bord du sous-marin ?

Parmi les cinq passagers, se trouve désormais de façon certaine le Français Paul-Henri Nargeolet, expert du Titanic, ancien officier de la Marine nationale, spécialisé dans le déminage et l'intervention sous-marine. L'information a été confirmée à franceinfo la Cité de la mer de Cherbourg, dont il était un ambassadeur, et à BFMTV par sa famille.

Né à Chamonix, Paul-Henri Nargeolet, 76 ans, compte plus de 30 plongées par 41° 43′ 59″ N, 49° 57′ 36″ O, emplacement du navire. Sil n'a pas découvert l'épave (localisée en 1985), il demeure le premier avec ses deux autres collègues du sous-marin de poche le "Nautile", à remonter des vestiges du paquebot fin juillet 1987.

À réécouter : Sur l'épave du Titanic avec Paul-Henri Nargeolet Le temps d'un bivouac Écouter plus tard écouter 53 min

Véritable référence sur le sujet, il a servi pendant 25 ans dans la Marine française, dont plusieurs années en tant que commandant du premier groupe de plongeurs démineurs, avant d'êre affecté au Groupe d’Intervention sous la mer (GISMER) basé à Toulon. C'est en 1986 que l'Ifremer lui propose de diriger les plongées du fameux "Nautile" sur l'épave. Il est l'actuel directeur des opérations pour la société RMS Titanic Inc., la société qui possède l'épave et auteur d'un livre "Dans les profondeurs du Titanic".

L'équipage comprend également :

le riche homme d'affaires, aviateur et touriste spatial britannique Hamish Harding , 58 ans, PDG de l'entreprise de vente de jets privés Action Aviation basée à Dubaï, décrit comme un explorateur de l'extrême et qui avait annoncé sa participation à l'expédition ;

, 58 ans, PDG de l'entreprise de vente de jets privés Action Aviation basée à Dubaï, décrit comme un explorateur de l'extrême et qui avait annoncé sa participation à l'expédition ; l'homme d'affaires pakistanais Shahzada Dawood, considéré comme l'une des fortunes du pays, et son fils Suleman , a annoncé leur famille ;

, a annoncé leur famille ; Stockton Rush, directeur général d'OceanGate - la société à l'origine de la plongée - est également largement signalé comme étant à bord du navire.

Que sait-on du submersible utilisé ?

La société utilise un submersible nommé "Titan" pour ses plongées vers l'épave du Titanic, capable de plonger à la profondeur, avec des sièges-passagers affichés à 250.000 dollars américains, sur son site web. Son autonomie est de 96 heures pour un équipage total de cinq personnes.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Gérer mes choix J'autorise

L'appareil a la forme d'un cylindre, composé de fibre de carbone et de titane, pèse une dizaine de tonnes et mesure 6,70 mètres de long sur un peu plus de 2,50 mètres de diamètre. Il est propulsé par des moteurs électriques, équipé de caméras et d'un grand hublot pour offrir une vue aux passagers qui paient plusieurs centaines de milliers de dollars pour le voyage comprenant l'expédition sous-marine. "PH" Nargeolet avait déjà plongé à bord de ce sous-marin en 2021.

Que sait-on des recherches ?

"Nous travaillons très, très dur" pour retrouver l'appareil, a indiqué lundi après-midi le contre-amiral John Mauger, des garde-côtes américains. Selon lui, les recherches, qui ont repris mardi, en surface et sous l'eau, concernent une région "à environ 1.450 km à l'est de Cape Cod, à une profondeur d'environ 4.000 m". "C'est une région lointaine et il est compliqué de mener des recherches dans une telle zone", a-t-il ajouté.

Le navire "Polar Prince", duquel est parti le submersible, et une unité de la garde nationale continuent d'effectuer des recherches en surface dans la soirée. Deux avions, un C-130 américain et un P8 canadien équipé d'un sonar capable de détecter les sous-marins, ont été mobilisés dans les recherches, selon les garde-côtes américains. OceanGate Expeditions a indiqué dans un communiqué cité par les médias "explorer et mobiliser toutes les options pour ramener l'équipage en toute sécurité".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Toujours selon John Mauger, "il reste entre 70 et 96 heures d’oxygène disponibles à ce stade". Les secours ont donc jusqu'à vendredi grand maximum pour retrouver le sous-marin.

L'institut français Ifremer a dérouté son navire Atalante, équipé d'un robot sous-marin pour grande profondeur, a annoncé mardi le secrétaire d'État chargé de la Mer, confirmant une information de France Inter. L'Atalante, en mission, devrait arriver sur la zone mercredi vers 20h (heure française), avant que des opérateurs dépêchés depuis Toulon puissent faire plonger le robot vers l'épave.

Mais les opérations s'annoncent délicates. "Le trouver c'est une chose, le remonter, c'est encore une autre difficulté", prévient Jan Opderbecke, responsable de l'unité Systèmes sous-marins de l'Ifremer. "Le levage se fait à partir du moment où le robot est au fond, puis il accroche un gréement de levage à un câble sous-marin qui est descendu par un autre navire", explique le chercheur. Il faut donc un autre bateau sur place, et surtout, il faut qu'il soit équipé d'un câble qui puisse descendre à cette profondeur de 4.000 mètres.

Depuis quand l'épave est-elle accessible ?

Parti de Southampton le 10 avril 1912 pour rejoindre New York, le Titanic, plus grand paquebot du monde au moment de sa mise à l'eau, a fait naufrage après avoir percuté un iceberg cinq jours plus tard. Sur les 2.224 passagers et membres de l'équipage, près de 1.500 ont péri, dont des hommes d'affaires et des aristocrates.

La catastrophe a été considérée comme un exemple d'orgueil démesuré, car le navire avait été présenté comme un miracle de l'ère industrielle et insubmersible. Certains y ont également vu un exemple de discrimination, la grande majorité des passagers décédés se trouvant en deuxième ou troisième classe. L'épave a été localisée en 1985 par une expédition franco-américaine, ce qui a renforcé la fascination pour la catastrophe, alimentée par un film à succès en 1997 et a donné naissance à un tourisme sous-marin lucratif.