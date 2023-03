Ce que l'on sait sur les deux manifestants toujours dans le coma après la manifestation de Sainte-Soline

Trois jours après la manifestation anti-bassines de Sainte-Soline, qui a fait de nombreux blessés du côté des manifestants et des gendarmes, deux manifestants sont toujours dans le coma. Le pronostic vital de l'un d'eux est "toujours engagé" selon les organisateurs de la manifestation : le collectif Bassines Non Merci, la Confédération Paysanne et le mouvement écologiste "les Soulèvements de la Terre". On en sait un peu plus sur leur profil.

S. , âgé de 32 ans, originaire de Toulouse

Le premier, identifié comme "S.", est âgé de 32 ans et originaire de Toulouse, selon le parquet de Niort. Il souffre d'un traumatisme crânien et son pronostic vital est "toujours engagé", a annoncé le procureur de la République Julien Wattebled à la presse. Selon les organisateurs, cet homme, qui "aurait reçu une grenade GM2L [de désencerclement] au niveau de la tête" durant les affrontements est dans un "état stable" ce mardi. Les organisateurs de l'action à Sainte-Soline précisent dans un communiqué que "ses proches sont déterminés à témoigner et faire la lumière sur ce qui s'est passé". Selon un rapport de la gendarmerie nationale, diffusé mardi, il "a été secouru par un médecin de la gendarmerie", "au péril de l'intégrité physique" de ce dernier, la foule étant "hostile".

Selon France Info, qui confirme une information d' Europe 1 , il s'agit d'un militant "fiché S comme appartenant à l'ultragauche". Il avait notamment déjà participé à des manifestations violentes sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes au milieu des années 2010. Le Toulousain a également déjà été mis en cause pour la dégradation des locaux de la protection judiciaire de la jeunesse en 2011 à Labège (Haute-Garonne). En 2019, il avait également été signalé présent au G7 de Biarritz.

M. , trentenaire, touché à la trachée

Le deuxième homme, M. est âgé d'une trentaine d'années. Selon le Parisien , il est "également connu des services de renseignement mais n'est pas fiché S". Comme "S." , il avait été repéré lors de manifestations de gilets jaunes. Il "s'est présenté directement à l'hôpital", indique la gendarmerie nationale dans son rapport. "Touché à la trachée", son "pronostic vital n'est plus engagé, mais il est toujours dans le coma", précisent mardi matin les organisateurs de la manifestation.

Selon une femme interrogé lundi devant le CHU de Poitiers par BFMTV et qui se présente comme la mère de ce jeune homme, "il est pacifiste, ce n’est pas un black bloc". Selon les organisateurs, il aurait été touché "au cou" par "un tir de LBD". "Aucun élément ne permet à ce stade de déterminer l'origine des blessures" des deux manifestants indique de son côté la gendarmerie nationale.

Selon le procureur de la République de Niort lundi soir, deux autres manifestants admis samedi en urgence absolue, une femme de 19 ans et un homme de 27 ans, étaient "toujours hospitalisées". Le parquet de Niort a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances des blessures les plus graves. L'enquête portera également sur le délai d'intervention des secours, a précisé le procureur de la République.

Les organisateurs ont fait état d'environ 200 manifestants blessés, au moins 17 selon le rapport de la gendarmerie nationale. Celui-ci précise par ailleurs que 47 gendarmes ont été blessés.