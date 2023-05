Ce que les syndicats comptent dire à Élisabeth Borne lors de leur rendez-vous à Matignon

Quel message porter à la Première ministre ? Les leaders syndicaux seront reçus mardi et mercredi à Matignon, lors d'une série d'entretiens bilatéraux. La dernière rencontre, le mois dernier, avait tourné court, en pleine bataille contre la réforme des retraites. La loi étant désormais promulguée, Élisabeth Borne cherche à renouer le dialogue. Afin de ne pas échauder davantage les organisations syndicales, les invitations qui leur ont été adressées ne comportaient aucun ordre du jour.

Revendications communes

Les cinq syndicats (FO, CGT, CFE-CGC, CFDT, CFTC) porteront des revendications communes, discutées par l'intersyndicale ces derniers jours et dont le détail n'a pas encore été dévoilé. Car il n'a pas été facile de s'accorder. "Porter des propositions ensemble, cela veut dire faire des compromis", reconnaît Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. "On portera des propositions sur la question salariale, avec une conditionnalité aux aides publiques : qu'il n'y ait pas de branches qui démarrent en dessous du SMIC en termes de progression salariale", explique Laurent Berger, à la CFDT.

Messages particuliers

Mais le syndicat viendra également avec ses propres propositions, comme son compte épargne-temps universel. La CGT, elle, veut aborder les ordonnances de la loi Travail de 2017. "Elles nous ont fait beaucoup de mal en supprimant notamment les comités d'hygiène et de sécurité au travail (CHSCT), qui sont là pour prévenir les risques professionnels. On veut revenir dessus", précise Sophie Binet. La numéro 1 de la CGT veut aussi aborder la question de la réduction du temps de travail, prenant l'exemple de l'Espagne.

Quid de l'assurance-chômage, et de sa réforme contestée ? Du RSA que le gouvernement est bien décidé à conditionner à une reprise d'activité ? "Il va falloir que le gouvernement modifie son attitude et sa copie en profondeur", poursuit la leadeuse de la CGT. "Si c'est pour nous recevoir et encore une fois, avoir un affichage de dialogue, mais aucune prise en compte des exigences portées par l'ensemble des organisations syndicales, on aura autre chose à faire que d'aller perdre notre temps dans les salons."

"Améliorations concrètes"

"Il y a des sujets sur lesquels on devrait pouvoir discuter parce que ce sont des améliorations concrètes pour les travailleurs", indique-t-on dans l'entourage de la Première ministre, citant notamment la pénibilité. "Ce que je vais dire à la Première ministre, c'est qu'il n'y aura pas de retour à la normale si cette réforme (des retraites) n'est pas abandonnée", a insisté dimanche Sophie Binet.

Une 14e journée de manifestations contre la réforme des retraites est prévue le 6 juin, deux jours avant l'examen à l'Assemblée d'une proposition de loi abrogeant le report de l'âge légal de départ à la retraite.