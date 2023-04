Ce que nous apprend le code de l’algorithme de Twitter, rendu public par Elon Musk

C’est en général, sur les réseaux sociaux, un grand mystère : qu’est-ce qui fait qu’une publication, une image, une vidéo, est plus ou moins mise en avant par l’application ou la plateforme en elle-même ? Pour les utilisateurs, et plus encore pour les entreprises qui basent une partie de leur stratégie sur la visibilité de leurs publications, chaque changement d’algorithme est un mystère.

Mais vendredi, Elon Musk a tenu l’une des promesses qu’il avait faites avant de prendre le contrôle de Twitter en fin d’année dernière : sur la plateforme GitHub dédiée aux développeurs, il a publié "une grande partie" du code source de l’algorithme de recommandation Twitter. "Dans les prochaines semaines, nous ouvrirons l’intégralité de ce qui contribue à afficher un tweet", a-t-il déclaré sur Twitter – où ses propres publications sont artificiellement mises en avant par la plateforme.

Publicité

"Bonus" et "malus"

L’un des enseignements majeurs de ce code, c’est que l’affichage des tweets fonctionne avec une sorte de système de bonus/malus, qui donne plus ou moins de poids à des tweets en fonction de certains critères. L’engagement est le premier d’entre eux, mais les informations qui remontent du code ne sont pas toujours les mêmes. Selon l’utilisateur Aakash Gypta, un "like" donne 30 fois plus de chances à un tweet d’être affiché parmi les recommandations, un "retweet" 20 fois plus… et une réponse ne donne qu’un très petit "boost".

D’autres utilisateurs, dont le travail est notamment rapporté par Numerama , ont noté que le like était l'unité de référence pour la mise en avant du tweet, et que les autres actions agissaient comme des "multiplicateurs". Ainsi, une réponse à votre tweet lui donnait 54 fois plus de visibilité qu'un like… et que si vous répondiez à cette mention, le "boost" montait à 150 fois.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Par ailleurs, ajouter des photos ou des vidéos à ses tweets leur donne deux fois plus de chances de remonter dans les recommandations. Et sans surprise, les abonnés à Twitter Blue, la formule payante de Twitter, voient leurs tweets gagner deux fois plus de chances de percer. Cela peut même monter à quatre fois pour les personnes considérées comme "votre réseau" : l’algorithme ne traite pas de la même façon les tweets de personnes qui font déjà partie de votre réseau (pas nécessairement vos abonnements, ce peut être aussi des comptes considérés comme "proches" du vôtre) et ceux qui n’en font pas partie.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. Gérer mes choix J'autorise

Les liens externes fragilisent la visibilité des tweets

Qu’est-ce qui peut, à l’inverse, plomber la visibilité de vos tweets ? Le facteur temps joue en partie : au bout de six heures, la pertinence d’un tweet, et donc sa visibilité, diminue de 50%. Et ainsi de suite toutes les six heures. Mais sur d’autres points, la logique est moins évidente : ajouter un lien externe (vers un site web, une vidéo, etc.) peut être considéré comme du spam – à une exception près, si votre compte suscite déjà suffisamment d’engagements, c’est-à-dire de retweets, de likes ou de réponses. Dans ce cas, cela annule le caractère "plombant" de la présence de liens. De la même façon, se désabonner de comptes, bloquer des gens ou signaler des tweets comme abusifs peut entâcher la visibilité de tweets.

Le nom d’Elon Musk apparaît lui-même dans le code, au même titre que des catégories d’utilisateurs "power users", ou "démocrates" et "républicains", mais cela concerne essentiellement des affichages de statistiques. Le patron de Twitter a d’ores et déjà prévenu que son algorithme allait évoluer très régulièrement, en se basant notamment sur les retours des utilisateurs. Ces règles seront donc peut-être rapidement caduques, les réseaux sociaux étant connus pour faire régulièrement évoluer leurs algorithmes.