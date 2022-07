Ce que signifie la déconjugalisation de l'Allocation adulte handicapé (AAH) votée par les députés

Rares sont les dispositions qui suscitent une telle unité sur les bancs de l'Assemblée nationale. À 428 voix contre 1, les députés ont voté dans la nuit de mercredi à jeudi la déconjugalisation de l'Allocation adulte handicapé (AAH), en adoptant des amendements déposés par tous les groupes, après plusieurs refus de l'exécutif lors de la précédente législature. Avec cette mesure, à compter d'octobre 2023 au plus tard, les revenus du conjoint ne seront plus pris en compte pour le calcul de la prestation. Une mesure réclamée de longue date par les oppositions et les associations.

"Si ce symbole fort de début de quinquennat était désiré et attendu par l'ensemble des acteurs du monde du handicap, nous relevons l'unité politique qui s'est exprimée à cette occasion", a réagi Matthieu Annereau, président de l'Association pour la prise en compte du handicap dans les politiques publiques et privées.

Qu'est-ce que l'AAH ?

Créée en 1975, l’Allocation adulte handicapé compte 1,22 million de bénéficiaires dont quelque 270.000 en couple. Cette prestation, d'un montant maximal mensuel de 904 euros, est attribuée sur critères médicaux, aux personnes présentant un taux d’incapacité d'au moins 80% ou compris entre 50 et 79%.

Quels critères s'appliquent actuellement ?

Jusqu'à présent, les revenus du ou de la partenaire de la personne handicapée étaient pris en compte dans le calcul de l'AAH, ce qui, selon les associations, entraînait de fait une situation de dépendance économique vis-à-vis du partenaire, puisqu'il suffisait que celui-ci ou celle-ci gagne à peine plus que le smic pour que l'AAH soit supprimée.

Certains couples cachaient leur union pour en pas avoir à subir la prise en compte dans l'AAH du revenu du conjoint ou de la conjointe. Certains, également, assuraient renoncer à se marier ou se pacser, pour les mêmes raisons.

Quand la déconjugalisation va-t-elle s'appliquer ?

Maintenant que cette mesure est votée, c'est la date de son entrée en vigueur qui fait débat. Le porte-parole du gouvernement Olivier Véran assure qu'elle entrera en vigueur le 1er octobre 2023. "Ça ne pouvait pas être plus tôt", explique-t-il. Mais Adrien Quatennens, coordinateur de la France insoumise, souhaite que cette mise en œuvre "aille vite, dès le début de l'année 2023".

Si 160.000 personnes vont voir leur allocation augmenter de 300 euros en moyenne, environ 45.000 personnes pourraient être lésées, celles qui travaillent et dont le conjoint ne perçoit pas de revenus. Pour pallier cette perte, un "dispositif transitoire" a été adopté par les députés.

En septembre 2020, une pétition demandant la désolidarisation "des revenus du conjoint pour le paiement de l'AHH", partagée sur la plateforme e-pétitions du Sénat, a recueilli plus de 100 000 signatures, assez pour que le texte soit étudié par les sénateurs. La défenseure des droits Claire Hédon avait d'ailleurs soutenu l'initiative. À chaque fois que le texte a été débattu, le Sénat a adopté la déconjugalisation, contrairement au gouvernement qui, pendant le dernier quinquennat, refusait de le voter à l'Assemblée. Cette fois, et c'est rare, tous les députés, sauf un, ont voté pour la mesure.