Ce que va faire le roi Charles III lors de sa première visite d'État en France

Voilà un nouveau signe du réchauffement des relations entre Paris et Londres. Le roi Charles III, 74 ans, et son épouse Camilla se rendront en France entre le 26 et le 29 mars pour leurs premières visites d'Etat, afin de "célébrer la relation" entre le Royaume-Uni et la France, a annoncé vendredi Buckingham Palace. "Cette visite d'Etat, la première du souverain avant son couronnement, constitue un honneur fait à la France et illustre la profondeur des liens historiques qui unissent nos deux pays", salue la présidence française dans un communiqué.

Le couple royal visitera Paris le 27 mars et se rendra en Gironde le 28 mars. Il poursuivra sa visite d'Etat en Allemagne les 30 et 31 mars, à Berlin, où Charles III s'adressera notamment au Bundestag.

Le 27 mars : une cérémonie à l'Arc de Triomphe, un discours au Sénat et un banquet au château de Versailles

Arrivé la veille, le Roi se rendra le lundi 27 mars au matin à l’Arc de triomphe. En compagnie d’Emmanuel Macron, ils déposeront une gerbe sur la tombe du Soldat inconnu puis direction l’Élysée. Dans l’après-midi, Charles III donnera un discours au Sénat devant les parlementaires français. Il y sera question du soutien à l’Ukraine, de développement durable et de l’amitié franco-britannique. Il ira ensuite au musée d’Orsay pour inaugurer une exposition consacrée à Manet et à Degas. Là encore avec le président français. Un banquet d'Etat est prévu au château de Versailles en leur honneur le 27 mars.

Cette visite sera "l'occasion" de "démontrer" comment la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne "travaillent en partenariat" sur des sujets comme "le dérèglement climatique, la guerre en Ukraine, le commerce, l'art ou la culture", écrit Buckingham dans le communiqué. Une visite qui "symbolise également la relation d'amitié et de confiance entre le président de la République et Sa Majesté le roi, qui ont par le passé étroitement collaboré pour la protection de la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique", estime l'Élysée.

Le 28 mars : une visite dans le bordelais pour voir les dégâts causés par les incendies et un vignoble biologique

Le couple royal se rendra en Gironde le 28 mars. "Sa Majesté va constater de lui-même les dégâts causés par les incendies de l'été dernier autour de Bordeaux", explique Buckingham. Le roi Charles III et la reine consort rencontreront des secouristes et des associations locales. Ils visiteront aussi un vignoble biologique, "pionnier" en la matière. Le couple sera enfin présent pour l'ouverture du Consulat de Grande-Bretagne à Bordeaux, et rencontrera des Anglais installés en Gironde.

Le seul bain de foule de Charles III aura lieu à Bordeaux, rapporte le journal Sud-Ouest. Une déambulation serait prévue dans les rues de la ville, durant laquelle le roi rencontrera "les communautés locales". Toujours selon le journal, cette visite en Gironde aura lieu sur une seule journée, sans nuit sur place et le couple royal sera accompagné par un ministre du gouvernement français.

La dernière visite en France de Charles, en tant que prince héritier, remonte à 2019 : il avait assisté à une messe à la cathédrale de Bayeux pour marquer le 75e anniversaire du débarquement en Normandie. Ce sera sa 35e visite en France, la première en tant que roi. Ces visites auront lieu à quelques mois de son couronnement, qui se tiendra à l'abbaye de Westminster le 6 mai.